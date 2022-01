Feuerwehrnachwuchs im Seeland sammelt in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume ein

Eine Tradition in der Region wird somit trotz der Pandemielage wiederbelebt.

Die Kinder- und die Jugendfeuerwehr in Hoym sammeln am 8. Januar die alten Weihnachtsbäume ein.

Seeland/MZ - Weihnachten ist vorbei und viele Seeländer haben die vergangenen freien Tage genutzt, um ihren Weihnachtsbaum abzuschmücken und den Baumschmuck in Kartons zu verstauen. Wie sie nun Tannen und Fichten los werden, darüber brauchen sie sich keine Gedanken machen, denn die Jugendfeuerwehren sammeln die Bäume wieder ein.

„Am Sonnabend, 8. Januar, findet bereits zum 30. Mal unsere traditionelle Weihnachtsbaum-Sammelaktion in Hoym statt“, verrät Jugendwart Jens Mäkert. Ab 9 Uhr wird der Feuerwehr-Nachwuchs in Hoym/Anhalt durch die Straßen ziehen.

Auch in Frose werden am Sonnabend ab 10 Uhr die Bäume eingesammelt. „Wir freuen uns, auch in dieser komplizierten Zeit eine Tradition aufrechterhalten zu können“, sagen die Kameraden.

Ebenfalls unterwegs ist an diesem Tag der Nachterstedter Feuerwehr-Nachwuchs. „Bitte die Bäume ab 9 Uhr sichtbar vor die Tür legen“, so die Bitte der Feuerwehrleute.

Gesammelt wird auch in den beiden Seeland-Orten Gatersleben und Schadeleben - hier aber eine Woche später. Die Schadelebener Kinder- Jugendwehr ist am Sonnabend, 15. Januar, ab 10 Uhr in ihrem Ort unterwegs.

Die Jugendfeuerwehr Gatersleben fährt schon ab 9 Uhr und dann bis 13 Uhr durch den Ort, um die abgeschmückten Weihnachtsbäume von den Einwohnern abzuholen. Allerdings, darauf weisen die Kameraden hin, wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsbaumverbrennung geben.

In Friedrichsaue, dem sechsten Seeland-Ortsteil, wird die Feuerwehr keine Weihnachtsbäume einsammeln, informierte Ortsbürgermeister Robert Käsebier.