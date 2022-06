Feuerwehren hatten Brand zwischen zwei Häusern schnell im Griff

Zu einem Brand in Frose wurden alle Wehren der Stadt Seeland alarmiert.

Frose/Stadt Seeland/MZ - Dicke Qualmwolken liegen über der Neuen Reihe in Frose, wo am späten Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen ist. Gebrannt hat eine Art Anbau, ein Verschlag, in dem die Mülltonnen untergebracht waren. Verletzt wurde zum Glück niemand, erklärt Einsatzleiter Jens Hohmann. Und auch Stadtwehrleiter Niko Przybille sagt: "Wir hatten das Feuer schnell im Griff." Denn im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute. "Die ganze Stadt Seeland ist ausgerückt."