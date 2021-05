Explosion am Flughafen in Cochstedt: Feuerwehren aus dem Salzlandkreis und THW trainieren Ernstfall

Cochstedt - „Hilfe! Hilfe!“ Laute Rufe sind an dem früheren Kasernengebäude unweit des Flugplatzes Cochstedt zu hören. Ein Großaufgebot von Rettungskräften – mehrere Feuerwehren und THW-Züge - steht vor einem der Plattenbau-Fünfgeschosser. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten suchen im Block nach Menschen. Ab und an sind Hilferufe zu ...

„Hilfe! Hilfe!“ Laute Rufe sind an dem früheren Kasernengebäude unweit des Flugplatzes Cochstedt zu hören. Ein Großaufgebot von Rettungskräften – mehrere Feuerwehren und THW-Züge - steht vor einem der Plattenbau-Fünfgeschosser. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten suchen im Block nach Menschen. Ab und an sind Hilferufe zu hören.

„Ausgangslage ist eine Gasexplosion mit Brand“, erklärt Christoph Voigt, der Ascherslebener Stadtwehrleiter. Er ist am Sonnabend Einsatzleiter der jährlichen Großübung des Fachdienstes Brandschutz 2 des Salzlandkreises. 66 Feuerwehrkameraden der Wehren aus Aschersleben, der Stadt Seeland, Egeln, Könnern, Beesenlaublingen, Groß Mühlingen, Hecklingen, Welsleben/ Elbenau sowie Drohndorf als Reserve sind alarmiert worden.

Prismen signalisieren mögliche Einsturzgefahr des Gebäudes

Außerdem sind 20 Helfer des Technischen Hilfswerkes aus den Ortsgruppen Quedlinburg, Staßfurt und Leipzig angerückt, informiert Voigt. Technische Hilfeleistung, kombiniert mit Brandbekämpfung im Anfangsstadion, steht im Vordergrund der Übung. Wobei die Schläuche diesmal trocken bleiben. Der Aufbau von Löschstrecke sei eingeübt, erklärt Voigt.

Für das THW steht das Üben mit einem Einsatzstellen-Sicherungs-System (ESS) im Vordergrund. An mehreren Gebäudestellen wurden Prismen angebracht, die von einem Messegerät am Boden dreidimensional ausgemessen werden. Winzige Ortsveränderungen, die Risse oder Senkungen signalisieren und so vor einem möglichen Einsturz warnen, werden vom System angezeigt, so dass die Einsatzleitung die Rettungskräfte dann abziehen könnte.

Früher beobachteten THW-Angehörige das Gebäude

Früher mussten Einsatzkräfte für die stete Beobachtung solcher Punkte abgestellt werden, erklärt René Knackstedt vom THW Quedlinburg. Nach 30 bis 45 Minuten sehe man aber nichts mehr, benennt er die Gefahr des Übersehenes kleiner Verschiebungen im Baukörper, die bevorstehende Einstürze ankündigen. „Das System ist eine perfekte Sache“, lobt Knackstedt.

Die Feuerwehren müssen sich im Gebäude mit Atemschutz- und Messgeräten für die Gaskonzentration vorarbeiten. Vorsichtiges Arbeiten ist unabdingbar, wenn Gas gemessen wird, Flammen in der Nähe sind oder beim Durchtrennen von Metall Funken entstehen, die zu neuen Explosionen führen könnten.

Baustahlmatten, die als Ersatz für Türen oder Bauschutt in dem Hochhaus eingebaut wurden, müssen beseitigt werden, ehe der Brand bekämpft wird und Personen gesucht werden. Die erste „Person“ wird durch die frei geräumte Tür gebracht, die zweite aus dem zweiten Geschoss mit einem Leiterhebel abgeseilt.

Auch das Herausbringen in der Schleifkorb-Trage auf einer Leiter aus dem Erdgeschoss wird geübt. Später folgen noch das senkrechte Abseilen durch einen Leitungsschacht und das waagerechte Abseilen mit einem Delta-Ausleger. Das THW hilft schließlich beim Versteifen der einsturzgefährdeten Decken und Wände.

Ausgepumpt und durchgeschwitzt

Völlig ausgepumpt und durchgeschwitzt nehmen Truppführer Stefan Teige und Markus Rümenap aus Gatersleben nach der Rettung einer Person die Atemschutzmaske ab. „Die Puppe ist so schwer wie ein Mensch, das geht auf die Kondition“, bekennt Rümenap. „Die Körperteile flattern, wie bei einem Bewusstlosen“, erklärt er die Schwierigkeit.

„Das war eine gute Übung. Übung macht den Meister“, schätzt der 20-Jährige ein, der vor zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr angefangen hat und seit drei Jahren im aktiven Dienst ist. Er musste bislang noch nie Leben retten. „Wir wohnen auf dem Dorf. Da kommt das nicht so oft vor. Aber man muss es üben, es kann immer ein Mensch in Gefahr sein.“

Christoph Voigt zeigte sich am Sonntag mit dem Übungsverlauf und der Arbeit der drei Züge seines Fachdienstes zufrieden. „Alles lief bestens, so wie vorgesehen“, schätzte er ein. 40 Stunden pro Jahr müssen Feuerwehrleute an Übungen nachweisen. Nur dann dürfen sie zu Einsätzen ausrücken. Die meisten Übungen werden daher in den Ortsverbänden gefahren. Voigt zeigte sich froh, dass die Wehren Übungsobjekte wie den Wohnblock der früheren Kaserne haben. Der hat zwar keine Türen und Fenster und ist beschädigt, aber trotzdem noch standsicher. „Solche Objekte sind schwer zu finden.“ (mz)