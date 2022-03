Es wird eng auf der Autobahn zwischen Hoym und Aschersleben

Aschersleben/MZ - Autofahrer, die in den kommenden Wochen und Monaten auf den Autobahnen rings um Aschersleben unterwegs sind, müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Unter anderem werden von Ende März bis Mitte Oktober auf der Autobahn 36 die Fahrbahnen auf zwei Abschnitten erneuert. Die Projekte beinhalten auch die Ausstattung mit neuen Schutzplanken im Mittelstreifen sowie am Fahrbahnrand. Die Bauwerke innerhalb dieser Abschnitte erhalten ebenfalls eine neue Fahrbahn sowie neue Schutzplanken. Eventuelle Restleistungen würden bis Jahresende ohne größere Verkehrseinschränkungen durchgeführt, erklärt Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes, in einer Pressemitteilung.

In Richtung Braunschweig wird zwischen den Anschlussstellen Blankenburg-Ost und Halberstadt auf rund drei Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert. Hierzu wird die Anschlussstelle Blankenburg-Mitte ab dem 4. April bis Ende Juli gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die benachbarten Anschlussstellen Blankenburg-Ost und Halberstadt. Während der Vorbereitungsarbeiten, die bereits in dieser Woche beginnen, wird der Verkehr jeweils einstreifig an den Baustellen vorbeigeführt. Mit Beginn der eigentlichen Bauphase ab Anfang April wird der durchgehende Verkehr schließlich mit jeweils einem Fahrstreifen auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kosten dieses Projektes sind mit ungefähr 3,9 Millionen Euro veranschlagt.

In Richtung Bernburg werden zwischen den Anschlussstellen Hoym und Aschersleben-Ost auf knapp 5,4 Kilometern Länge ebenfalls die Fahrbahn und die Schutzplanken erneuert. Die Verkehrsführung erfolgt während der Bauphase äquivalent zum ersten Abschnitt mit jeweils einem Fahrstreifen auf der Gegenfahrbahn. Hierfür beginnen die Vorbereitungsarbeiten am 19. April. Die im Baufeld liegenden Anschlussstellen Aschersleben-West und Aschersleben-Mitte werden während der Bauphase nacheinander gesperrt - Aschersleben-West vom 3. Mai bis 25. Juli und Aschersleben-Mitte vom 26. Juli bis 26. September. Die Umleitungen erfolgen über die benachbarten Anschlussstellen. Die Kosten des Projektes sind mit rund 4,3 Millionen Euro veranschlagt. Auch die Umbeschilderung von der ehemaligen B 6n zur A 36 wird bis einschließlich 29. Juli fortgesetzt. Hierzu werden in beiden Richtungen temporär die rechten Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird einstreifig an den Tagesbaustellen vorbeigeführt.

Zu Einschränkungen kommt es in den nächsten Tagen auch auf der Autobahn 14. So werden am Montag und Dienstag in Richtung Halle zwischen den Anschlussstellen Plötzkau und Staßfurt zwei Fahrstreifen aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt.