Erneut Feuer auf dem Kirchhof von Könnern

Könnern/MZ/KT - Zu einem Brand auf dem Kirchhof in Könnern sind die Retter der örtlichen Feuerwehr am Dienstagabend gerufen worden. Wie es aus der Wehr hieß, ging der Alarm wegen eines Containerbrandes gegen 20.45 Uhr in der Leitstelle ein. Als die Retter vor Ort ankamen, entdeckten sie den Entstehungsbrand an einem Müllberg auf einem Hinterhof. Mit einem Kleinlöschgerät konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und hatte diesmal weniger schwere Folgen als in der Vergangenheit.

Denn es war nicht das erste Mal, dass es an gleicher Stelle zu einem Brand kam. Erst im März vergangenen Jahres sorgten dicke Rauchschwaden über dem Kirchhof für Aufregung. Bei dem Brand, der einen Großeinsatz der Feuerwehren auslöste, wurden damals auch zwei Bewohner der angrenzenden Häuser schwer verletzt und mussten zur Weiterbehandlung ins Klinikum gebracht werden. Das Feuer brach damals auch auf dem Müllplatz aus. Die Flammen, die aus einem Alucontainer auf dem Hinterhof schlugen, drohten daraufhin auf die Dachstühle der beiden angrenzenden Wohnhäuser überzugehen. Glücklicherweise konnte das aber in letzter Minute noch verhindert werden.