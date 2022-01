Enorme Investitionen in Nienburg

Bürgermeisterin Susan Falke hofft, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat möglichst viele der in Nienburg geplanten Vorhaben in diesem Jahr auch umsetzen kann.

Nienburg/MZ - Die Mitteldeutsche Zeitung spricht zu Jahresbeginn traditionell mit den Bürgermeistern der Region über die Ziele im kommenden Jahr und blickt auch auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Mit Nienburgs Stadtchefin Susan Falke unterhielt sich MZ-Mitarbeiter Carsten Roloff.

Was hat Sie persönlich im vergangenen Jahr am meisten beschäftigt?

Susan Falke: Aus meiner ganz persönlichen Sicht die Bürgermeisterwahl. Es ist etwas völlig Anderes, ob man sich zum ersten Mal um dieses Amt bewirbt oder bestätigt werden möchte. Ich stand als Bürgermeisterin am 6. Juni 2021 praktisch auf dem Prüfstand und musste mich gegen zwei Mitbewerber behaupten.

Hätten Sie damit gerechnet, auf Anhieb die Wahl zu gewinnen?

Gehofft schon, aber nicht damit gerechnet. Es ging ja auch bis zum Schluss sehr knapp zu. Beim Auszählkrimi der Briefunterlagen war ich zwar im Rathaus, aber nicht direkt dabei im Saal. Gegen 23.30 Uhr wurde mir dann die schöne Nachricht überbracht, dass ich im ersten Anlauf in meinem Amt bestätigt worden bin. Der Wahlkampf war schon ziemlich hart, manche Debatten nicht nur im Stadtrat im Anschluss noch nervenaufreibender.

Wie schätzen Sie denn die Zusammenarbeit mit den Stadträten ein?

Prinzipiell sehr konstruktiv. Da kann ich mich im letzten Jahr wirklich nicht beschweren. Sicherlich gibt es immer wieder Differenzen. Aber nur so geht es vorwärts. Es kommt aber auch auf die Art und Weise der Kritik an. Da gibt es in Einzelfällen immer wieder Probleme. Der Ton macht die Musik. Da wünsche ich mir im Umgang miteinander schon manchmal mehr Respekt.

Was hat Ihnen am meisten zu schaffen gemacht?

Neben der Corona-Pandemie der durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigte Haushaltsentwurf für 2021. Das ist erstmals im elften Jahr seit dem Bestehen der Einheitsgemeinde passiert. Dabei haben wir nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Es ist genug Geld im System, aber Kommunen stehen am Ende der Nahrungskette und können kaum ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Dazu gehört beispielsweise die moderne Ausstattung der Feuerwehr, die kostenintensiv, aber auch notwendig ist. Die Kameradinnen und Kameraden riskieren ihr Leben für das Wohl ihrer Mitmenschen.

Wie sieht es mit dem Haushalt für dieses Jahr aus?

Der Entwurf ist ausgearbeitet und wird den Stadträten bei der Sitzung am 3. Februar vorgestellt. Ich bin zuversichtlich, dass der Plan sowohl vom Stadtrat als auch von der Kommunalaufsicht grünes Licht bekommt. Dies würde uns die Umsetzung einiger Vorhaben vereinfachen.

Um welche Projekte handelt es sich?

Ganz oben auf der Agenda stehen die Fortsetzung der Hochwasserschadensbeseitigung im Schlosspark Neugattersleben, die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule, die Umgestaltung des Spielplatzes am Goetheplatz, diverse Straßensanierungsmaßnahme in Ortsteilen, wie in Grimschleben, Pobzig und Wedlitz sowie die nötigen Vorarbeiten für die Sanierung des Schwimmbades.

Wie hoch sind die Kosten für alle geplanten Maßnahmen? Welchen Eigenanteil trägt die Stadt?

In diesem Jahr sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 9.671.200 Millionen Euro vorgesehen. Wir haben Fördermittel in Höhe von 8.115.900 Millionen Euro eingeplant. Das bedeutet, die Einheitsgemeinde muss einen Betrag in Höhe von 1.555.300 Millionen Euro als Eigenmittel aufbringen, wenn alle Maßnahmen genehmigt und bewilligt werden. Dies geschieht über eine Kreditaufnahme.

Kommen auf die Bürger höhere finanzielle Belastungen zu?

In diesem Jahr noch nicht. Die Steuersätze werden frühestens Anfang 2023 angepasst. Aber um die Erhebung der Straßenausbaubeiträge in der Brückenstraße werden wir nicht umhin kommen, obwohl der Stadtrat dies zweimal abgelehnt hat. Wir dürfen wegen der Haushaltskonsolidierung auf diese Beiträge nicht verzichten, die vom Gesetz vorgeschrieben sind. Die Kommunalaufsicht wird darauf drängen, dass das Gesetz durchgesetzt wird.

Welche Wünsche haben Sie für 2022?

Allgemein sollten sich die Menschen wieder auf die einfachen Dinge besinnen, die das Leben lebenswert machen, wie den freundschaftlichen Umgang miteinander und untereinander. Des Weiteren möchten wir alles daran setzen, die Entwicklung in der Einheitsgemeinde voran zu treiben. In den vergangenen elf Jahren haben wir 30 Millionen Euro in verschiedene Projekte investiert. Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist nur mit einem eingespielten und motivierten Team in der Verwaltung und durch konstruktive politische Arbeit zu bewältigen, die wir hoffentlich gewährleisten können. Ein unbeanstandeter Haushalt wäre dafür eine solide Grundlage.