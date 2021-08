Eisenbahnbrücke bei Ilberstedt könnte für Radfahrer saniert werden

Weil das Bauwerk marode ist, wurde es bereits 2015 für den Verkehr gesperrt. Welche Möglichkeiten es jetzt gibt und was es kosten soll.

Ilberstedt/MZ - Die marode Eisenbahnbrücke in Richtung Neugattersleben beschäftigt die Gemeinde Ilberstedt schon seit mehreren Jahren. Für den Fahrzeugverkehr ist sie bereits seit 2015 gesperrt. Eine Brückenprüfung hatte damals ergeben, dass das Bauwerk total marode ist. Schon längst sollte es abgerissen werden. Das wiederum hätte etwa 400.000 Euro gekostet, an denen die Gemeinde zur Hälfte beteiligt worden wäre.

Aber trotz des schlechten Zustandes würde Bürgermeister Lothar Jänsch (parteilos) die Verbindung zumindest gern für Radfahrer und Fußgänger erhalten.

„Ohne Fördermittel geht gar nichts.“ Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch über die Brücken-Sanierung

Nun gibt es wieder Hoffnung: Mit einer Förderung von bis zu 90 Prozent für finanzschwache Kommunen könne Ilberstedt beim Erhalt einer Brücke rechnen, sagte Jänsch während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Die Gemeinde müsse sich lediglich bald entscheiden, ob sie einen Aluminium- oder einen Stahlüberbau bevorzuge. Die Aluminium-Variante wäre mit geschätzten 721.000 Euro zwar etwas teurer als die mit Stahl, die mit 607.000 Euro veranschlagt wird. Aber die letztgenannte Variante wäre aufwendiger in der Wartung, sodass sich der Aluminiumbau mit der Zeit eher rechnet, erläuterte Lothar Jänsch.

Nach Informationen von Marcus Glaß, Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, würden die Bauarbeiten zwar frühestens 2023 beginnen. Dennoch hat er sie bereits in den Haushaltsplanungen für 2022 berücksichtigt. So oder so ist die Gemeinde aber auf finanzielle Unterstützung angewiesen. „Ohne Fördermittel geht gar nichts“, betont Bürgermeister Jänsch.