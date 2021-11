Einzug in neue Nienburger Einrichtung

Kinder nehmen die Einrichtung in Nienburg in Besitz und bekommen gleich am ersten Tag Besuch.

Nienburg/MZ. - Der erste Arbeitstag in der neuen Kindertagesstätte an der Burgstraße in Nienburg ist am Montag recht ruhig über die Bühne gegangen. „Es ging erst einmal für die Kinder auf Entdeckungsreise. Alles musste untersucht werden“, sagt Olivia Liebefinke, die die Sonnenscheinkinder betreut. Lisa spielte in der Küche und kochte schon mal etwas zu essen. Andere versuchten, die Tür zu öffnen, die zum Hof und damit auf den Spielplatz geht. Doch das geht freilich nicht so einfach, denn sie ist gesichert.

Bei den Kleinsten, den Regentröpfchen, in der Kinderkrippe ist schon einiges an Gewusel. Ein Junge freut sich über den Besuch, der am Eröffnungstag vorbeischaut, um die Kita mit Kindern zu sehen. Er winkt den Besuchern zu. Ein gute Zeichen, findet Bürgermeisterin Susan Falke. Sie war mit Mitarbeitern der Verwaltung gekommen, um einerseits zu gucken, wie der Start erfolgte und um ein paar Geschenke für die Kinder, aber auch für die Erzieherinnen mitzubringen. Für Eileen Fahrholz, Leiterin der Einrichtung an der Burgstraße, ist es Gelegenheit, nicht nur leere Räume zu zeigen, sondern, dass diese Räume nun endlich mit Leben gefüllt sind.

Und das zeigt sich, auch wenn alles noch neu riecht. Die Kita lebt. Natürlich muss sich alles noch einspielen. Schließlich sind zwei Einrichtungen mit Kindern und Erzieherinnen zusammengelegt worden. Doch man kenne sich ja und so sei nicht alles neu. Durch die Arbeit finde man sich schnell zusammen und die Kinder, so sieht man, freuen sich über die neuen Räume. Das sei das, was zählt.

Die Besucher erfahren auch, dass es in der Kita Ganztagesverpflegung gebe. „Die Kinder müssen nichts mitbringen. Es wird der Tisch wie zu Hause gedeckt und dann können sich die Kinder ihr Frühstück selbst so machen, wie sie es möchten. Sie sollen dabei lernen, selbstständig zu werden“, so Eileen Fahrholz. Für die Krippenkinder wird das Essen noch gemacht. Für die Einrichtungen in Wedlitz und Gerbitz bedeutet die neue Einrichtung das Aus in den Ortschaften. In Wedlitz wird das Gebäude vom Heimatverein und den Senioren bereits genutzt. Es wird nun mit den freien Räume ein Konzept erstellt. Für Gerbitz, so Susan Falke, wird ein Wertgutachten erstellt, da es einen Interessenten gibt.