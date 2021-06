Einsatz fürs Storchennest in Gnölbzig

Gnölbzig - Wolfgang Hellmann hat ein Herz für Störche. Und daher freut er sich jedes Mal, wenn sie in Gnölbzig nisten. Zumindest haben sie das in der Vergangenheit, denn Ende 2020 hat die Stadt Alsleben einen Baum kürzen lassen, auf dem sich das Storchennest befand. Denn der Baum, eine Pappel, war krank, und Bürgermeister Alexander Siersleben (CDU) sah hier Gefahr im Verzug: Er fürchtete, Menschen könnten durch herabfallende Äste bzw. das Nest verletzt werden. Er hatte dies auch in einer formalen Anhörung so kommuniziert.

Einhaltung der Vorschriften wird geprüft

Die zuständige Behörde, die Untere Naturschutzbehörde des Salzlandkreises, hatte dies zuvor nach einem Vor-Ort-Termin im Oktober etwas anders eingeschätzt - und stellte den Schutz des Storches in den Vordergrund. Nach Ansicht der Mitarbeiter der Naturschutzbehörde hätte zunächst ein neues Nest gebaut werden müssen bevor das alte beseitigt wird. Die Untere Naturschutzbehörde prüfe die Einhaltung der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und treffe nach pflichtgemäßem Ermessen die hierfür im Einzelfall erforderlichen Vollzugsmaßnahmen, erläutert der Pressesprecher des Salzlandkreises Marko Jeschor.

Der Weißstorch gehöre zu den in Deutschland besonders und streng geschützten Arten. „Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der besonders geschützten Arten zu zerstören.“ Bei dem Storchenhorst in Gnölbzig handelte es sich um eine Fortpflanzungsstätte des Weißstorches, welche durch die veranlasste Baumkürzung zerstört wurde. Daher liege nach Ansicht der Behörde ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes vor.

Kürzlich wurde wieder ein Storch bei Gnölbzig gesichtet. (Foto: Hellmann)

Bisher hat die Stadt auf Anfrage nicht reagiert

Schon Anfang des Jahres hatten sich Wolfgang Hellmann und Thomas Gorkow, ein weiterer Storchenfreund, mit ihrem Anliegen an den Stadtrat gewandt. Passiert ist bisher nichts, was beide Männer ärgert. Aber sie wollen nicht aufgeben. Erst vor wenigen Tagen hat Wolfgang Hellmann wieder einen Storch am Ortseingang aus Richtung Alsleben entdeckt. Für ihn ein Beleg dafür, dass sich Adebar in der Gegend wohl fühlt.

Natürlich würde in diesem Jahr kein Storch mehr brüten, weiß Hellmann. Dennoch möchte er nicht, dass das Thema „im Sande verläuft“. Wenn es nach der zuständigen Behörde geht, wird es dazu nicht kommen. Wie Pressesprecher Marko Jeschor weiter mitteilt, habe die Untere Naturschutzbehörde angeordnet, dass der Verursacher einen neuen Horst im Territorium des Storches bzw. in der Nähe des bisherigen Horsts errichten muss.

„Vorher müssen wir aber erst prüfen, ob die Statik das hergibt“

Bürgermeister Alexander Siersleben weiß bisher nichts von einer solchen Anordnung - auch bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper liege bisher nichts Schriftliches nichts vor, aus dem hervorgehe, dass man verpflichtet sei, ein Ersatznest zu bauen. Überdies ist auch er an einer Lösung interessiert. Er könnte sich etwa vorstellen, ein neues Storchennest auf dem Dach der Feuerwehr in Gnölbzig zu errichten. „Vorher müssen wir aber erst prüfen, ob die Statik das hergibt“, sagt Siersleben, der sich aber vor allem wünscht, dass die Storchenfreunde sich das nächste Mal direkt mit ihm in Verbindung setzen. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es womöglich gar nicht im Sinne der Störche sei, ein neues Nest mitten in einer Bebauung zu errichten oder ob es nicht besser sei, einen Platz zu suchen, wo der Storch seine Ruhe habe. (mz)