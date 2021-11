Eine Verkäuferin in Egeln und ein Rentner in Barby werden beraubt

Egeln/barby/MZ - Innerhalb weniger Stunden gab es in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag zwei Raubstraftaten im Salzlandkreis. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Mittwochabend gegen 20.05 Uhr einer Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale eines Supermarktes an der Magdeburger Straße in Egeln überfallen.

Die 20-Jährige war gerade dabei, das Geschäft zu verschließen, als sie einen leichten Schlag auf den Hinterkopf verspürte. Gleich darauf wurde die junge Frau von einem dunkel gekleideten Mann aufgefordert, mit ihm wieder in die Räume der Bäckerei zurückzukehren.

Aus Angst vor Repressalien folge die Mitarbeiterin den Anweisungen des Täters und übergab einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus einem Tresor der Bäckerei. Das Geld hatte der Täter laut Polizei eingefordert. Der Unbekannte flüchtete anschließend samt der Beute in unbekannte Richtung.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstages kam es in Zeitz, einem Ortsteil von Barby, zu einer weiteren Raubstraftat. Nach bisherige Erkenntnissen der Ermittler drangen gegen 3.15 Uhr zwei unbekannte maskierte Männer in ein Gutshaus ein.

Dort schlugen sie auf einen 75-Jährigen ein, entnahmen aus seiner Geldbörse Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und entwendeten einen Laptop samt Computerbildschirm. Der Rentner wurde verletzt und musste vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden.

Aus der Mitteilung der Polizei geht nicht hervor, ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten, da die Ermittlungen noch andauern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/5465196 bei der Kriminalpolizei zu melden.