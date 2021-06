Eine Branche startet im Salzlandkreis wieder durch

Neugattersleben/Ilberstedt/ Bernburg - Mit einer Inszenierung hat das „Acamed Resort“ in Neugattersleben am Dienstag deutlich gemacht, wie wichtig dieser Tag ist. Nein, nicht die Kinder sollten am Kindertag geehrt werden, sie durften kostenlos Minigolf spielen, sondern der Regelbetrieb in Hotel und Gastronomie darf wieder starten. Unter Hygienebedingungen, aber weitgehend normal, sagt Hotel-Geschäftsführer Frank Wyszkowski. Die Mitarbeiter hatten sich gewappnet und stürmten mit allerlei Küchengeräten auf das Außengelände.

„Nach sieben Monaten ist das wie eine Befreiung“, so Wyszkowski. Gut 50 Mitarbeiter sind in Hotel und Gaststätte beschäftigt. Gesucht werde immer noch. Am kommenden Wochenende sei das Hotel erstmals wieder ausgebucht. Bisher durfte nur ein Zimmer buchen, wer aus beruflichen Gründen unterwegs war. Jetzt darf jeder kommen. „Es muss ein negativer Coronatest vorgelegt werden und ein mobiles Team kommt aller zwei Tage, um neu zu testen“, so Wyszkowski. Für das Restaurant wird ebenfalls ein Negativtest verlangt, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Und eine Reservierung sichert einen Tisch.

Bärbel Sellmann und Thomas Beier vom Hotel „Wippertal“ in Ilberstedt freuen sich wieder auf touristische Gäste. (Foto: Engelbert Pülicher)

Das ist auch bei Thomas Beier eine Platzgarantie. „Wir halten es so, dass wir auf Reservierungen setzen. Wer reserviert, hat einen Platz sicher. So einfach ist das“, sagt der Hotelchef. Im „Wippertal“ vor den Toren Ilberstedts geht man das alles ruhig an. „Wir versuchen jetzt wieder, in den Normalbetrieb zu kommen“, so Beier. Richtig zu sei ja nie gewesen. Geschäftsreisende konnten immer buchen. Doch nun können auch wieder Touristen und Gäste in der Gaststätte empfangen werden. Der Sommer naht und so werde sich das Geschehen eher nach draußen verlagern. Hier gilt seit der neuen Verordnung des Landes keine Testpflicht mehr. Eine Reservierung allerdings sei erforderlich, wenn man sicher einen Platz haben möchte. Im Innenbereich und im Hotel gilt die Testpflicht indes weiter.

Zufrieden mit der Auslastung zeigt sich auch das City-Hotel in Bernburg. Die Telefone stehen nicht still. Der Bedarf ist da.

Die Öffnung der Gastronomie wagt auch Johnny Fischer, der zusammen mit seiner Mutter Nasly Fischer die Bar „El Sol“ betreibt. „Wir machen wieder auf. Das ist eine Erleichterung“, sagt Johnny Fischer, der bei der Bundeswehr arbeitet, aber nebenbei seine Mutter unterstützt, wenn es die Zeit erlaubt. So startet der Barbetrieb mit erweitertem Speiseangebot und neuer Köchin. Lila Koch, gebürtige Hessin, nimmt im Herbst ein Studium der Ökotrophologie in Strenzfeld auf. Seit 2012 ist sie Köchin und finanziert sich mit der Arbeit ihr Studium. Es wird auch etwas Süßes geben, verrät sie.

Reservierungen sind von Vorteil und natürlich auch ein negativer Test. Es sei besser, wenn der schon vorliege, wenn die Gäste kommen. Nur in Notfällen könne man aushelfen. Doch das seien Einzelfälle. Man wolle vermeiden, dass sich die Gäste bei den Tests stauen. Vorgesehen ist, dass man die Luca-App, in der mittlerweile auch das Testergebnis abgespeichert werden kann, nutzt. Das ist derzeit noch nicht der Fall. Aber man sei dran.

Die App, die ab und zu wegen des Datenschutzes in der Kritik steht, gibt es bei Thomas Beier. Ohne große Probleme sei man registriert und spare Zeit. (mz)