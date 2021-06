Ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird

Gerlebogk - Der 12. Juni 2021 wird in die Geschichte des Strandbades Gerlebogk eingehen. Es war der Samstag, an dem nach monatelangem Stillstand in der Veranstaltungsbranche erstmals wieder ein Open Air stattfand. „Ich war platt“, fasste Toni Tietzel das Wochenende zusammen und traf damit wohl den Nerv vieler derer, die das Event im Strandbad vorbereitet hatten.

Das heißt, richtiger Weise das erste Open Air vor Publikum. Denn für die Videoplattform Twitch hatten Uwe Wachsmuth, Geschäftsführer des Strandbades, und Tietzel mit seiner Firma MDE-Music schon einmal eine Party im Livestream übertragen. Für Tietzel ist nebenbei auch noch endlich wahr geworden, was er schon seit langer Zeit wollte. Das Mischpult am See aufstellen und das vor tanzenden Menschen. Denn bisher sind die Versuche gescheitert, am Strand zu spielen. Auch der Livestream musste von der Bühne gezeigt werden. Das Wetter hatte bis dahin seine Bemühungen zunichte gemacht.

Seit langer Zeit gab es wieder live im Strandbad. (Foto: Peter Pfeiffer)

Am Samstag ging deshalb von den Veranstaltern der Blick immer gen Himmel, der sich zeitweise doch immer mal zuzog. Doch das Wetter hielt und die Party konnte steigen. Zur Freude der Leute, die endlich wieder einmal unbeschwert feiern wollten. „Endlich sind diese Momente zurück. Tanzende Menschen, gute Musik und vor allem Freiheit. Unbeschreiblich schön nach diesen harten Monaten“, brachte Nico Deigfuß, der als DJ Nick Groove einheizte, zum Ausdruck.

Natürlich blieb das Thema „Corona“ nicht ganz außen vor. Denn nur wer einen aktuellen negativen Test vorweisen konnte, vollständig geimpft oder genesen war, durfte bei der Party dabei sein. Die war gleichzeitig Opening Party, denn die Badesaison wurde offiziell eröffnet. Doch bei aller Freude und Ausgelassenheit hatten die Veranstalter auch den Blick für Menschen, denen es nicht so gut geht. Darum hatten sie sich zusammengesetzt und überlegt, was sie tun könnten. Sie kamen auf die Idee, dem Wünschewagen Spenden zukommen zu lassen.

Das Projekt des ASB erfüllt sterbenden Menschen einen letzten Wunsch, den sie ohne medizinische Hilfe allein oder mit ihren Angehörigen nicht erfüllen können. Der Wünschewagen wird über Spenden finanziert. Drei Euro vom Eintrittsgeld pro Karte gingen in den Spendentopf, über den zusätzlichen Livestream zur Party konnte gespendet werden und es gab noch weitere Spender, die sich anschlossen. Das wird nun alles zusammengefasst und an das Team des ASB übergeben. Michael Fritzsching vom ASB war mit vor Ort und informierte über das Projekt.

Mehr dazu: www.asb-magdeburg.de/unsere-angebote/wuenschewagen