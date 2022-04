Drei Fälle pro Tag: Im Salzlandkreis sorgen Wildwechsel für immer mehr Unfälle

Bernburg/MZ - Sie sind auf den Straßen die Unglücksursache Nummer eins: Wildwechsel sorgen im Salzlandkreis zunehmend für Unfälle. Nach Angaben der Polizei kommt es in der Region inzwischen rechnerisch rund drei Mal pro Tag zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Tier. Das geht aus der Verkehrsstatistik des Polizeireviers Salzlandkreis hervor. Demnach kletterte die Zahl der Wildunfälle im vergangenen Jahr auf 1.238 - im Jahr zuvor waren es noch 60 weniger. Damit zählten die Beamten bereits das fünfte Jahr in Folge mehr Unfälle durch Wildwechsel.

Laut Polizei könnte die Ursache für den erneuten Anstieg im Abflauen der Corona-Pandemie liegen. Nach einer Verkehrsflaute 2020 seien die Menschen im vergangenen Jahr wieder häufiger Auto gefahren, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz der MZ. „Es sind wieder mehr Leute außerorts unterwegs“, so der Polizist.

Viele Unfälle im Salzlandkreis nach Umstellung auf Sommerzeit

Zudem vermehrten sich Wildschweine, Rehe und Hirsche in der Region nach wie vor. Alle Bemühungen um die Vorbeugung von Wildunfällen seien bislang jedoch ohne Erfolg geblieben. Etwa das Aufstellen von Reflektoren, die das Wild abschrecken sollen, oder Schulungstage für Autofahrer. „Wir wissen schon gar nicht mehr, was wir machen sollen“, sagte Kopitz.

Besonders viele Kollisionen zwischen Autos und Tieren gebe es zudem nach den Wechseln zwischen Sommer- und Winterzeit, wie zuletzt im März. Denn die Tiere passen ihre Routen vor allem in der Dämmerung an den täglichen Pendlerverkehr an und meiden so die Hauptverkehrszeiten. Werden die plötzlich um eine Stunde verschoben, passieren die Tiere eine Zeit lang deutlich häufiger stark befahrene Straßen. Allerdings: Tote gab es im Zusammenhang mit Wildunfällen in den vergangenen drei Jahren laut Polizei im Salzlandkreis nicht.

Weniger Verletzte bei Unfällen im Salzlandkreis

Insgesamt sorgt die erhöhte Verkehrsdichte allerdings für mehr Blechschäden: Laut Verkehrsstatistik stieg die Zahl der Unfälle in der Region im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 127 auf 4.892 an. Demnach hat es zwar mehr Schäden an Fahrzeugen, jedoch weniger Verletzte und Tote gegeben. Die Polizei registrierte insgesamt 448 Personenschäden und damit 22 weniger als im Vorjahr. In rund jedem vierten Fall kam dabei ein Radfahrer zu Schaden. Die Zahl der Verkehrstoten sank indes von zwölf auf acht.

Zu den Hauptunfallursachen zählen neben Wildwechseln die Missachtung des Sicherheitsabstandes sowie Parkrempler beim Rangieren. Auffällig dabei: Temposünden gehören im Salzlandkreis - anders als bundesweit in vielen anderen Regionen - nicht zu den häufigsten Gründen für Verkehrsunfälle. „Die Geschwindigkeit ist keine Hauptursache mehr“, betonte Polizeisprecher Kopitz. Mit lediglich 128 erfassten Fällen rangieren Unfälle nach Tempoüberschreitungen noch nach Vorfahrtsdelikten und vor Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf Platz fünf.

Tempokontrollen im Salzlandkreis: Jeder zwanzigste Autofahrer zu schnell

Polizeisprecher Kopitz führt das auf die hohe Kontrolldichte zurück: Das regelmäßige Blitzen durch Polizei und Kommunen habe sich bewährt. Rund 94.000 gemessene Fahrzeuge und über 5.000 festgestellte Tempoverstöße gehen allein auf das Konto der Polizei. Das Fazit: Mehr als jeder zwanzigste Fahrer war zu schnell unterwegs.

Zufrieden zeigte sich Kopitz mit der Unfallbilanz jedoch nicht: Die Corona-Pandemie habe insbesondere die Präventionsarbeit der Polizei bei Verkehrsthemen erschwert. „Wir konnten zwei Jahre lang kaum Prävention machen.“ Verkehrssicherheitstage, Radprüfungen für Schüler, Aufklärungsveranstaltungen zu Wildunfällen, Stammtische für Lkw-Fahrer - vieles sei abgesagt worden, um Infektionen auch unter den Beamten zu vermeiden, sagte Kopitz. Dabei habe die Erfahrung gezeigt, dass die Vorbeugung durchaus effektiv sein kann. „Das senkt im Nachgang die Unfallzahlen.“