Hoym/MZ - Dietrich Genau, der Ortschronist und Heimatmaler aus Hoym, war in dieser einen Sache ein bisschen ratlos: Eine 130 Jahre alte Fotografie - ein Familienerbstück - zeigt die „Reserve der 3. Escadron des 1. Garde-Dragoner-Regiments der Königin von Großbritannien und Irland“, die von 1890 bis 1893 ihren Dienst in Berlin verrichtete. Mit auf dem Bild, auf dem die Dragoner gekonnt ihre alltäglichen Beschäftigungen in Szene setzen, ist auch der Großvater seiner inzwischen verstorbenen Frau: Wilhelm Keitel. Ein waschechter Hoymer. Für Genau ist das Bild auch deswegen eine Kostbarkeit. Warum der Großvater aber nun der britischen Königin unterstellt war und was für Folgen das hatte, er weiß es nicht.

Regimenter werden ausgeliehen

Hans-Reinhard Meißner dagegen schon. „Diese Sache ist ganz leicht aufzuklären“, sagt der MZ-Leser, der die Berichterstattung über das historische Foto mit Interesse verfolgt hat. Er erklärt: „Es war unter den mehr oder weniger miteinander verwandten Herrschern Europas üblich, sich gegenseitig Regimenter zu verleihen.“ Eine Art Anerkennung und Ehrung sozusagen. „Der ausländische Monarch war dann Inhaber einer Ehrenstellung, aus der aber militärischer Einfluss überhaupt nicht abzuleiten war.“

Vor allem nach dem Regierungsantritt Wilhelms II. hätten viele Regimenter solche Namen erhalten, berichtet Hans-Reinhard Meißner. Im Gegenzug sei auch der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen Inhaber solcher Regimenter im Ausland gewesen.

„Das war eine Referenz des deutschen Kaisers an seine Oma“

„Im Grunde war das eine monarchische Spielerei und eine Ehrenbezeigung für ausländische Herrscher“, erklärt Meißner. Das 1. Garde-Dragoner-Regiment hieß seit dem 17. Dezember 1889 so, wie es auf Dietrich Genaus alter Fotografie festgehalten ist. „Das war eine Referenz des deutschen Kaisers an seine Oma“, sagt der Experte. „Denn seine Mutter war eine englische Prinzessin und demzufolge war Queen Victoria seine Großmutter.“

Das Sagen hatte die englische Monarchin allerdings nicht. „Es hat überhaupt nichts mit einer dienstlichen Unterstellung des Regiments unter einen ausländischen Befehl zu tun“, stellt er klar. Und meint: „Das Regiment war weiter ein Bestandteil der preußischen Armee und zu befehlen hatte dort nur der preußische König und Kaiser Wilhelm II.“ Aus diesem Grund habe es bei den Dragonern natürlich auch „Hoheitszeichen“ des Kaisers gegeben. Auch wenn die auf den Erinnerungsstücken von Dietrich Genau nicht zu entdecken seien. „Aber Uniformierung des Regiments und die Fahnen waren natürlich preußisch.“

Familiengeschichte wird ein bisschen klarer

Die Benennung der Truppen nach ausländischen Herrschern habe auch nichts mit dem Untergang der preußischen Armee im Krieg gegen Frankreich 1806 zu tun, erläutert Hans-Reinhard Meißner weiter. „Außer vielleicht, dass danach in den Heeresreformen die gesamte Armee völlig neu strukturiert und aufgestellt worden ist.“ Für Dietrich Genau sind das spannende Informationen, die seine eigene Familiengeschichte nun ein bisschen klarer machen. Der Großvater seiner Frau, der in Hoym viele Jahre als Jagdaufseher arbeitete, war also ein preußischer Garde-Dragoner. Und das durch und durch. (mz)