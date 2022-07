Die Stadt Seeland möchte im Hoymer Gewerbegebiet keine Photovoltaik-Anlagen, sondern produzierendes Gewerbe

Hoym/MZ - Der Wille der Räte in Hoym und später auch in der Stadt Seeland geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. „In ihrem Gewerbegebiet möchten sie vor allem produzierende Betriebe ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen“, erklärte Andrea Kretschmer, die Bauamtsleiterin der Stadt Seeland, auf der jüngsten Stadtratssitzung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<