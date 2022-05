Die Seeland-Gesellschaft will wirtschaftlicher werden

Seeland/MZ - Der verheerende Erdrutsch am Concordia See, der 2009 Menschen, Häuser, eine tonnenschwere Lok und unzählige Kubikmeter an Erde in die Tiefe riss, wirkt im Seeland noch immer nach. Erst zehn Jahre später - 2019 - wurde der See teilweise wieder freigegeben. Baden und Wassersport sind nun zumindest auf Schadelebener Seite wieder erlaubt. Doch auch wenn der Neustart coronabedingt äußerst schwierig ausfiel, wird es nun Zeit, die Regularien anzupassen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<