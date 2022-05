Die Saisonvorbereitungen am Concordia See laufen auf Hochtouren

Einsatztaucher vom ASB Aschersleben helfen dabei, die Badesaison am Concordia See vorzubereiten. Sie wollen die Bojen setzen.

Schadeleben/MZ - Im Stegbereich wimmelt es nur so vor kleinen Fischen, deren silberne Bäuche in der Sonne blinken. Frank Behrendt steht mittendrin im kühlen Nass des Concordia Sees und zieht seine Taucherbrille über. Denn der Einsatztaucher vom ASB Aschersleben will gemeinsam mit Cindy Elle, Alexander Krauß und Einsatzführer Mario Jethon den Bereich am Schadelebener Ufer für die neue Badesaison vorbereiten.