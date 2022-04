Die Rückkehrermesse „daheimsein“ im Salzlandkreis fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus

Aschersleben/MZ - Viele Firmen der Region suchen händeringend Mitarbeiter. Und fürchten, dass die nächsten Jahre für sie noch schwieriger werden. Erfahrene Kollegen werden in den Ruhestand gehen. Doch es gibt weniger Schulabgänger, die einen Beruf erlernen wollen (siehe nebenstehenden Text „Zahlen zu Schulabgängern und Pendlern ...“). Das Dilemma liegt nicht nur im demografischen Wandel begründet. Viele junge Menschen zogen einst in die alten Bundesländer, wo sie besser verdienen konnten, bauten sich dort eine Existenz auf und gründeten ihre Familien. Doch manche suchen nach den Jahren in der Fremde zwischen den Feiertagen, die sie bei ihren Eltern und den Daheimgebliebenen Freunden verbracht haben, nach einer Möglichkeit zur Rückkehr - und Jobs in der alten Heimat.