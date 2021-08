Die Kloake muss noch warten

Lebendorf/MZ - Das hatten sich die Einwohner von Lebendorf ein bisschen anders vorgestellt. Bereits vor zwei Monaten hatten sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in eine Schlammschlacht begeben, um die Fische aus ihrem gekippten Dorfteich zu retten, der einen üblen Gestank im Dorf verbreitet hatte. Doch auch jetzt, Anfang August, können die Tiere immer noch nicht zurück.

Denn nach etlichen Telefonaten und langem Warten ist nun klar: „Der Teich wird erst im September ausgepumpt“, sagt der Lebendorfer Marcus Griesert, der sich gemeinsam mit einer Hand voll weiterer Einwohner für den Erhalt des Teichs einsetzt. Grund für die lange Verzögerung, bis der Teich entschlammt werden kann, sei laut Behörden der Schutz der Amphibien, die sich in dem Biotop noch befinden und bis zum Beginn des Herbstes nicht vertrieben werden dürfen.

Unterdessen kann von den Behörden zumindest eine Entwarnung gegeben werden. „Der Schlamm ist nicht belastet“, sagt Griesert. Nachdem in der entnommenen Probe keine gefährlichen Inhaltsstoffe nachgewiesen werden konnten, könne er nach dem Abpumpen ordnungsgemäß in einer Kompostieranlage entsorgt werden. Doch was aus den Fischen werden soll, die bis zuletzt in dem nach der Wende angelegten Teich gelebt haben, ist unklar. Denn laut Griesert wurde von den Behörden klar gestellt, dass es kein Teich sei, in den Fische gehören. „Sie bleiben deshalb erstmal bei uns im Becken“, sagt der Lebendorfer. Nach der Rettungsaktion vor einigen Wochen hatten die Tiere ein neues „Zuhause“ in einem Becken der Familie bekommen.