Die ehemalige Gaststätte „Zum Schlosshof“ in Alsleben hat einen neuen Pächter

Alsleben/MZ - An den Namen muss sich Jürgen Starke erst gewöhnen: Die Gaststätte „Zum Schlosshof“ in Alsleben heißt ab sofort „Pizza, Pasta & Burger“. Der Inhaber hat mit Gurdeep Singh einen neuen Pächter gefunden - und der benennt die Gaststätte nun nach den Speisen, die allesamt auf der Karte zu finden sind - und noch mehr. Tatsächlich ist diese sehr umfangreich und sehr international: Von einer klassischen Pizza Margherita und Pasta Bolognese über Hamburger und Cheeseburger, Schnitzel und Bauernfrühstück bis hin zu Chicken Curry und Gyros ist darauf alles zu finden. Sogar Kindergerichte und vegetarisches Essen sind im Angebot. Gurdeep Singh mag am liebsten die indischen Gerichte, was nicht verwunderlich ist, schließlich ist das Land in Südostasien seine Heimat.