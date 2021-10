Die BIG-Seeland möchte eine Truppe gründen, die bei Hochwasser und Schneefällen hilft

Im vergangenen Winter hatten Schneemassen zum Teil den gesamten Verkehr in der Region lahmgelegt.

Seeland/MZ - Das Hochwasser im Westen Deutschlands. Die Schneemassen im Winter. Die Fraktion BIG-Seeland möchte vorbereitet sein, wenn es wieder zu einer Katastrophe kommt, und hat deshalb im jüngsten Seeland-Stadtrat den Antrag auf Gründung einer Wasserwehr gestellt. „Möglichst noch in diesem Jahr“, erklärte Stadtrat Mario Lange als Sprecher der BIG-Seeland.

Als Beispiel nannte er andere Kommunen im Land, wie Wernigerode, die eine solche Wasserwehr bereits besäßen. Und er erwähnte auch, dass das Land Technik finanziere. Die Feuerwehr habe nicht genügend Kameraden. „Bei der Wasserwehr gibt es zusätzliche Freiwillige, die helfen können“, sagte Lange weiter und meinte: „Als Ortsbürgermeister von Gatersleben bin ich guten Mutes, dass sich Leute melden. Einige haben schon ihre Bereitschaft bekundet.“

„Ich finde es traurig, dass der verkehrte Weg eingeschlagen wurde“

Zustimmung für diesen Vorstoß, der laut Lange noch im Hauptausschuss diskutiert werden sollte, gab es allerdings nicht von allen Räten. „Ich finde es traurig, dass der verkehrte Weg eingeschlagen wurde“, sagte Robert Käsebier (Wählergemeinschaft Friedrichsaue), der selbst Feuerwehrmann ist. „Die Feuerwehr stemmt seit Jahren in der Stadt Seeland die Gefahrenabwehr. Und das hat sie bisher sehr, sehr gut gemacht.“ Deshalb verstehe er nicht, dass im Vorfeld nicht mit den Wehrleitern gesprochen wurde.

„Eine Wasserwehr hat keine Kompetenzen. Sie darf keine Straße sperren, hat kein Funkgerät - und es ist auch eine versicherungstechnische Sache“, zählt er die Nachteile auf. Sogenannte Deichläufer müssten deshalb sowieso von jemandem begleitet werden, der berechtigt sei, ein Funkgerät zu führen. „Und was ist, wenn jemand einen Deich kontrolliert und dem passiert was? Wir wissen ja gar nicht, wo der ist“, so der Stadtrat. „Um eine Wasserwehr zu gründen, haben wir außerdem kein Geld“, nannte er einen weiteren Aspekt. Das Land fördere nur zu 80 Prozent. „Den Rest müssten wir bezahlen.“ Und wenn es vielleicht ein Fahrzeug gebe, „wo platzieren wir das? Wo das Boot? Wie statten wir die Leute aus?“

„Ich finde es super, dass sich Ortsbürgermeister Gedanken um die Gefahrenabwehr machen“

Eine solche Gruppe Freiwilliger könnte höchstens als Arbeitsgruppe der Feuerwehr gegründet werden, der sie dann untergliedert sei, meinte Käsebier weiter. Und erklärte, dass die Stadt Seeland bereits eine gut ausgearbeitete Arbeitsrichtlinie für Hochwasserfälle habe, wo genau festgeschrieben sei, wer wann was wo macht. „Das ist im Umkreis die beste, die es gibt“, so der Rat und sagte, dass im Fall der Fälle ohnehin der Einsatzstab entscheidet.

„Ich finde es super, dass sich Ortsbürgermeister Gedanken um die Gefahrenabwehr machen“, erklärte Stadtwehrleiter Niko Przybille. „Aber besser wäre es gewesen, das vorher mit uns abzusprechen, das hätte Zeit gespart.“ Er gab Käsebier Recht, dass solche Einsätze in der Stadt gut geregelt seien - immer in Absprache mit Verwaltung und Feuerwehr. „Das ist sicher gut gemeint mit der Wasserwehr, aber das sind horrende Kosten. Und wir können jeden Euro nur einmal ausgeben.“ Die freiwilligen Helfer seien aber auch bei der Feuerwehr gern gesehen, fügte der Stadtwehrleiter hinzu.

„Die Frage ist aber, ob wir eine Wasserwehr brauchen“

„Hochwasserschutz ist in der Stadt ganz weit oben angebunden“, sagte Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos). „Weil Gatersleben und Hoym immer stark betroffen sind.“ Sie stimmte Lange zu: „Es werden immer Leute gebraucht - etwa zum Sandsäckefüllen. Die Frage ist aber, ob wir eine Wasserwehr brauchen.“ Ihr Vorschlag war es deshalb, das den Fachleuten zu überlassen und die Gespräche mit der Feuerwehr zu suchen. Auch zur Stadt Falkenstein/Harz, die gerade dabei sei, eine Wasserwehr zu installieren, wolle die Stadt Kontakt aufnehmen. „Wir werden das begleiten - und wenn es eine Wasserwehr ist, dann ist es die. Aber erst werden wir alles prüfen.“

Die Räte stimmten der Verweisung des Themas in den Hauptausschuss, wo es ausgiebig diskutiert werden soll, einmütig zu.