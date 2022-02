Der Salzlandkreis bereitet alles für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen vor

Bernburg/Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Landrat Markus Bauer sagt nach einem Gespräch der Landräte und Oberbürgermeister mit Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang. „Wir werden denen schnell und unkompliziert helfen, die jetzt unseren Schutz und unsere Hilfe benötigen“, so Bauer. Erste Vorbereitungen dafür seien vorsorglich bereits in den vergangenen Tagen angelaufen. So stehen bereits erste Unterkünfte zur Verfügung.

Aufgrund der in der Flüchtlingskrise 2015 gewonnenen Erfahrungen könne man mittlerweile auf bewährte Prozesse zur schnellen Aufnahme von Flüchtlingen sowie auf vorhandene Strukturen zurückgreifen. Bauer weiter: „Wer im Salzlandkreis Zuflucht findet, wird von zentraler Stelle bei uns in allen Belangen begleitet.“ Dafür ist der Fachdienst Ausländer und Asylrecht der Kreisverwaltung zuständig. Dieser verfügt über einen regulären Bereitschaftsdienst und ist über die Leitstelle telefonisch erreichbar.

Der Salzlandkreis baut zudem wie in der Vergangenheit auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, um weitere Unterkünfte im Bedarfsfall schnell herrichten zu können. Dafür notwendige Gespräche will der Landrat am kommenden Montag, 28. Februar, mit den Verantwortlichen führen.

Bauer zeigt sich menschlich erschüttert über die Entwicklung im Osten Europas und sagt, dass unbedingt weiteres Leid abgewendet werden müsse.