Der letzte Akt am Dorfteich von Lebendorf

Lebendorf/MZ - Es ist der letzte Akt gewesen. Fünf Monate nachdem der Dorfteich in Lebendorf gekippt war und etliche Fische in letzter Minute vor dem qualvollen Tod gerettet wurden, haben die Einwohner des Könneraner Ortsteils nun endlich wieder ihren Teich zurück.

Bei einer Feuerwehrübung ist am zurückliegenden Wochenende von den Löschkräften Frischwasser aus der nahe gelegenen Fuhne in den vor 30 Jahren angelegten Teich gepumpt worden. Der Dank einiger Lebendorfer richtete sich an die Retter aus dem Ort, die den ursprünglichen Zustand nun wieder hergestellt haben - nach einem langen Kampf. Denn nachdem eine Handvoll Lebendorfer bei einer großen Rettungsaktion die Fische aus der Kloake geholt hatte, war lange gar nicht klar, wann der gekippte Teich überhaupt entschlammt werden kann. Erst als die Umweltbehörde des Salzlandkreises Anfang Oktober grünes Licht gab, konnte mit den Arbeiten begonnen werden.

Dafür rückten Mitarbeiter der Firma Rakowski aus Könnern an, um den Schlamm aus dem einstigen Gewässer zu saugen und ihn in eine Verwertungsanlage nach Bitterfeld zu transportieren. „Nach langem hin und her hat nun alles geklappt. Wir möchten uns bedanken bei der Firma Rakowski, dass sie uns unterstützt hat“, sagte Marcus Griesert, einer der Fischretter. Denn während die Stadt Könnern die Kosten für das Abpumpen und Entsorgen des Schlamms übernommen hatte, stellte die Firma Rakowski die Mitarbeiter zur Verfügung und kümmerte sich um den Transport. Neue Fische sollen nach Absprache mit der zuständigen Behörde nicht wieder in den Teich kommen. Ein Teil der geretteten Tiere wurde deshalb schon in einen Teich in Preußlitz ausgesetzt.