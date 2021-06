Der Kümmerer aus Nienburg

Nienburg - Ein Schlüsselerlebnis brachte Mathias Henning-Kersten zurück auf die Schulbank - oder besser gesagt zum Studium der Öffentlichen Verwaltung, das er in diesem Jahr abschließen möchte. In Gerbitz regte sich Widerspruch gegen Beschlüsse des Nienburger Stadtrates, die die Schließung der Kindertagesstätte zur Folge hatten. Es wurde ein Bürgerbegehren angestrebt. Es scheiterte aus formalen Gründen. „Die Leute hatten bei der Stadtverwaltung um Hilfe gebeten. Dass dann ein Bürgerbegehren aus formalen Gründen vom Stadtrat abgelehnt wird, zeigt, dass sie nicht gut beraten wurden“, schlussfolgert Henning-Kersten. Der 38 Jahre alte, verheiratete Mann und Vater von einem Sohn fasste den Entschluss, aktiver in die Kommunalpolitik einzugreifen. Aber mit fachlich untermauerten Argumenten.

„Für mich steht der Bürger mit seinen Anliegen im Vordergrund“

Seit 2018 ist Henning-Kersten, der aufgrund seines forschen Auftretens als emotional aufbrausend gilt, Landesbeamter im Landesverwaltungsamt. Seit 2009 ist er mit kurzer Unterbrechung Mitglied des Stadtrates der Stadt Nienburg. Bei seinem ehrenamtlichen Mitwirken in der Schiedsstelle könne er sein neutrales und immer unvoreingenommenes Wesen sehr gut einbringen, schätzt er sich selbst ein.

„Natürlich bin ich kein klassischer Verwaltungsmensch. Für mich steht der Bürger mit seinen Anliegen im Vordergrund“, so Henning-Kersten, der in den vergangenen Monaten viel zu Leuten gereist ist, die ihn um Rat baten. Darum sieht er sich auch selbst als Kümmerer. Das will er auch als Bürgermeistern beibehalten, ebenso, wie die Informationen über Video, die er zumeist auf Facebook veröffentlicht. Transparenz sei sein Anliegen.

Gewisse Themen sind nicht verhandelbar

Henning-Kersten ist zweifellos streitbar, aber, so sagt er, schon wesentlich ruhiger geworden als zu seiner Anfangszeit als Stadtrat. Besonnener, aber zuweilen wirkt er verbissen. Es gibt Themen, die seien für ihn nicht verhandelbar. Vorteile, so sagt er, werde es für niemanden geben. Die Karnevalisten beispielsweise, die mit ihren Umzügen im Nachgang eine Kehrmaschine gestellt bekommen. Das sei so eine Sache.

Doch hier, so machte der Nienburger Carnevalsclub bei einer öffentlichen Vorstellung deutlich, gebe es keine Vorteile, denn die Kehrmaschine komme ohnehin zweimal jährlich und die Karnevalisten beteiligen sich an den Kosten. Allerdings zeigt sich Henning-Kersten auch schnell hilfsbereit, wenn er Not vermutet - und da sei ihm egal, wer Hilfe brauche. Er half einer Familie, der in der Weihnachtszeit der Strom abgeklemmt wurde. „Meine Frau und ich haben die nicht geringen Kosten ausgelegt, vor allem wegen der Kinder“, so Henning-Kersten. (mz)