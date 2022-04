Der Froser Hort schließt im August

Die Kinder des Ortes bleiben nach der Schule in Nachterstedt. Wie in der Stadtratssitzung darüber diskutiert wurde.

Nachterstedt/MZ - Der Stadtrat der Stadt Seeland hat die Schließung des Froser Hortes zum 25. August beschlossen. Die Betreuung der Kinder erfolgt künftig in Nachterstedt. In namentlicher Abstimmung votierten elf Stadträte dafür und sechs dagegen. Die Schließung der Außenstelle in der ehemaligen Grundschule in Frose, die 2021 verkauft wurde, war ein Punkt des Haushaltskonsolidierungskonzepts.