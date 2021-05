Das Depot wird offiziell übergeben

Ende Juni 2020 wurde Richtfest am Feuerwehrdepot Frose gefeiert.

Frose - Eigentlich hätte es ein Tag der offenen Tür werden sollen, an dem das Froser Feuerwehrgerätehaus nach 17 Monaten Bauzeit offiziell übergeben wird. „Aber leider hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärte Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos), als sie am Montagnachmittag den Schlüssel für das 1,3-Millionen-Objekt in die Hände von Froses Ortswehrleiter Michael Samlitschka legte.

Mit dabei waren nur wenige Vertreter der Feuerwehren der Stadt Seeland, Stadträte, Froses Ortsbürgermeister Dieter Gleichner, der Landtagsabgeordnete Detlef Gürth, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Bau- und Planungsfirmen.

Die waren begeistert von dem modernen Gebäude, in dem nun sämtliche Fahrzeuge der Froser Wehr untergekommen sind, es genügend Platz für Schulungs-, Umkleide- und Sanitätsräume gibt. „Für die Stadt Seeland ist es ein Vorzeigeobjekt“, sagte Meyer und lobte das Gemeinschaftswerk, an dem so viele beteiligt waren.

„Es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir bisher hatten“, gesteht der Ortswehrleiter und gibt gerne zu, dass ihm die Worte fehlen. Doch für die 32 aktiven Kameraden, die 14 Jugendlichen und acht Kinder sei es eine enorme Arbeitserleichterung. Davon sollen sich bald alle überzeugen können, denn der Tag der offenen Tür wird nachgeholt. (mz)