Das bronzene Glockentrio in Könnern ist wieder komplett

Könnern/MZ - Mehr als zwei Dutzend Unentwegte harrten trotz des heftigen Regens aus. Denn die Könneraner wollten sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen und beobachteten die Glockenbauer Tony Himmelstoß, Nick Rieser und Chef Christian Beck bei ihrem Job.

Die drei Experten aus Kölleda hievten mit einem mehr als 40 Meter langen und fingerdicken Drahtseil, das als Flaschenzug fungierte, den funkelnagelneuen Bronzekoloss an seinen neuen Bestimmungsort – den Glockenstuhl der Stadtkirche St. Wenzel.

Eine Lücke ist geschlossen

Dort befinden sich bereits die beiden schwereren Geschwister der 850 Kilogramm schweren Kirchenglocke. Sie bringen 2,4 beziehungsweise 1,2 Tonnen auf die Waage und haben 400 beziehungsweise 700 Jahre auf dem Buckel. Ihre kleine Schwester wurde vor mehr als 100 Jahren eingeschmolzen. Die deutsche Rüstungsindustrie benötigte Bronze für den sinnlosen Ersten Weltkrieg. Die entstandene Lücke ist nun geschlossen.

Pfarrerin Roswitha Meißner musste ausprobieren, wie die neue Glocke klingt, während Christian Beck die Glocke hochhievt. FOTOS: ENGELBERT PÜLICHER

„Unsere kleinste Glocke sieht wirklich toll aus und ist ein Kunstwerk geworden“, freut sich Pfarrerin Roswitha Meißner, die am 18. Juni in Neunkirchen (Baden-Württemberg) persönlich bei der „Geburt“ der neuesten Errungenschaft in der Glockengießerei Bachert vor Ort war und damals den weiten Weg von 860 Kilometern auf sich genommen hatte. Die Gießer hätten ganze Arbeit geleistet. Schließlich sei so ein Gussverfahren sehr kompliziert, so Roswitha Meißner. Auf der Glocke ist mit großen Buchstaben der lateinische Spruch „GLORIA IN EXCELSI DEO ET IN TERRA PAX“ – auf Deutsch „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“ eingraviert. Außerdem ist neben der Ansicht der Kirche ein Engel zu sehen. Bei dieser Arbeit hatte Künstlerin Anke Weiß den auf der Wetterfahne der St. Wenzel-Kirche befindlichen Engel nachgebildet. Sowohl der Spruch als auch der Engel kommen in der Weihnachtsgeschichte vor.

Jedoch bereits vor Heiligabend werden die Menschen aus Könnern und Umgebung den perfekten Dreiklang und das harmonische Zusammenspiel zwischen dem großen „des“, dem mittleren „es“ und dem leichten „ges“ zu hören bekommen. Bis zur offiziellen Glockenweihe am 3. Oktober ist noch etwas Geduld erforderlich. Die Spezialisten aus Kölleda haben nach der Beförderung der neuen Glocke in den Turm ihre Arbeiten noch längst nicht abgeschlossen.

Es geht aufwärts. Engelbert Pülicher

Sie muss noch an den Eichenholzjochen angebracht und an einen Elektromotor angeschlossen werden. Diese Maßnahmen nehmen noch einige Tage in Anspruch und stellen das Ende der mehr als sechseinhalb Jahre dauernden Sanierung des Geläuts dar. Die Kosten dafür belaufen sich auf immerhin 120.000 Euro. Seit 2014 haben Roswitha Meißner und ihr Ehemann Thomas mit den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates um die Vorsitzende Ulla Block die Wege geebnet, um die Restaurierung an den arg ramponierten Klangkörpern vornehmen zu können beziehungsweise neu erschaffen zu lassen.

„Ich kann mich für das Engagement aller Unterstützer wie der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, der Salzlandsparkasse, der Lotto-Toto GmbH, dem Evangelischen Kirchenkreis Halle-Saalkreis, mittelständischen Unternehmen und Privatpersonen nur bedanken“, sagte Roswitha Meißner, die dem 3. Oktober entgegenfiebert. Dann ist das Geschwister-Trio nach mehr als 100 Jahren komplett und wird die Menschen mit ihrem gemeinsamen Geläut zu den Gottesdiensten und den kirchlichen Feiertagen in die Stadtkirche St. Wenzel nach Könnern locken.