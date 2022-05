Darum reisen Schönebeckerinnen mit TV-Team der ARD um die Welt

Drei Wochen lang reisen zwei Sachsen-Anhalterinnen von den Bahamas über die Ostküste der USA bis nach Kanada. Dabei werden sie von dem Fernseh-Team der ARD-Sendung "Verrückt nach Meer" begleitet. Wie kam es zu der Teilnahme? Und wie fühlt es sich an, dass jeder bei der Reise zusehen kann?

Die Magdeburgerin Jana Stockmann und Schönebeckerin Eileen Herrmann bei einem Besuch in Washington DC vor dem weißen Haus.

Schönebeck - Von der Strandbar auf den Bahamas, vors Weiße Haus in Washington DC und nachts auf den Time Square in New York - diese Abenteuerreise erlebten die Sachsen-Anhalterinnen Eileen Herrmann und Jana Stockmann. Die Besonderheit des Freundinnen-Trips: Ganz Deutschland kann dabei zusehen.