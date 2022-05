Dank Sanierung konnten in Alsleben seit 1990er Jahren viele Häuser erhalten werden.

Markt und Rathaus in Alsleben haben sich seit den 1990er Jahren zu einem echten Schmuckstück gewandelt.

Alsleben/MZ - Der Putz bröckelte von der Fassade, die Farbe war längst verblasst, die Schrift kaum noch zu lesen. Das Haus in der Wörthe 12 sah 1993 wirklich nicht sehr ansehnlich aus. Ab 1886 befand sich in dem 1855 errichteten Haus ein Putz- und Wollwarengeschäft, später eine Lederhandlung mit Laden, worauf noch heute die Inschrift an der Fassade hinweist. Längst aber wird es als Wohnhaus genutzt.