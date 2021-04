Coronafälle in zwei Kitas: Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne

Bernburg/Alsleben - „Es wird die Inkubationszeit abgewartet und am Montag ein Test durchgeführt. Sind nach Vorliegen der Tests die Ergebnisse negativ, können die Kinder wieder in die Einrichtungen“, sagte Landrat Markus Bauer.

Zwei Erzieherinnen von Kindereinrichtungen in Bernburg und Alsleben sind positiv auf Corona getestet worden. Das ist am Donnerstagabend bekannt geworden. Daraufhin sind die Eltern der entsprechenden Gruppen informiert worden, so Landrat Markus Bauer zur MZ.

Die Kinder der betroffenen Gruppen in der Kita „Albert Schweitzer“ in Bernburg und „Gänseblümchen“ in Alsleben sind wie die Erzieherinnen und direkten Kontaktpersonen vorerst unter Quarantäne gestellt.



„Es wird die Inkubationszeit abgewartet und am Montag ein Test durchgeführt. Sind nach Vorliegen der Tests die Ergebnisse negativ, können die Kinder wieder in die Einrichtungen“, so Bauer.



Am Montag sollen alle Betroffenen getestet werden, kündigte der Landrat an

Das könne Mitte nächster Woche sein. Es habe sich gezeigt, so Bauer, dass die Betreuung in sogenannten Kohorten hier dazu beiträgt, dass nur ein Teil der Kinder zu Hause bleiben müsse.



Dieses Prinzip, in kleinen festen Gruppen die Kinder zu betreuen, sei unbedingt beizubehalten. „Dadurch wird verhindert, dass ganze Einrichtungen schließen müssen. Das muss verhindert werden. Das sind wir Kindern, Erzieherinnen, Eltern und auch Arbeitgebern schuldig. Jeder ist angehalten, sich an die Maßnahmen zu halten“, so Bauer, der zu Vorsicht aufruft, aber auch mahnt, dass kein Grund zur Panik bestehe.

Auswirkungen hatte das Bekanntwerden des positiven Tests in Bernburg auch auf die Grundschule „Adolph Diesterweg“ in der Talstadt. Als die Eltern ihre Kinder bringen wollten, wurden sie wieder weggeschickt. „Im Umfeld von Kindern habe es Kontakt mit einer positiv getesteten Person gegeben“, hieß es.



Auch Grundschule „Adolph Diesterweg“ in Bernburg war am Freitag wegen Corona geschlossen

Der Grund für die Vorsichtsmaßnahme am letzte Schultag vor den Herbstferien war, dass Geschwister von Schülern der Grundschule in die betroffene Bernburger Einrichtung gehen.

„Das war schon ein mulmiges Gefühl“, sagt Carolin Bayer, die ihren sechsjährigen Sohn gegen halb acht zum Unterricht bringen wollte. Natürlich verfolge sie das aktuelle Geschehen. „Doch wird man dann direkt konfrontiert, ist man erst einmal ratlos“, sagt sie. Was ist zu tun, wen muss man informieren?



Die junge Frau rief beim Gesundheitsamt beim Salzlandkreis an und informierte ihren Arbeitgeber. „Die Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt hat mich beruhigt und mir geholfen, das alles richtig einzuschätzen. Auch, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme sei“, sagt Carolin Bayer, die dann zwar ihren Tag anders planen musste als gedacht, aber dennoch beruhigt in die Herbstferien starten kann.



Der Hort der Schule hatte nur Kinder, die durch die Arbeit der Eltern keine Betreuung hatten, aufgenommen. Auch während der Ferien gibt es eine Hortbetreuung, schreibt die Schule auf der Homepage.

Mit neun neuen Fällen steigt die Zahl der Personen im Salzlandkreis auf 167, die sich infiziert haben. Die Verwaltung reagiert unterdessen auf die neue Situation. So ist die Hotline des Gesundheitsamts auch heute zwischen 10 und 14 Uhr erreichbar. Zudem werden zusätzliche Mitarbeiter im Fachdienst ab kommenden Montag eingesetzt. Landrat Markus Bauer sagt: „Wir wollen niemanden mit seinen Fragen allein lassen.“ (mz)