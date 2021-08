Cörmigker packen beim Spielplatzbau kräftig mit an

Cörmigk/MZ - Das soll es wirklich noch geben. Kleine Orte mit jungen Familien und kleinen Kindern. Um der erfreulich gewachsenen Nachwuchsschar in Cörmigk eine neue Alternative zum Toben zu geben, haben sich die Mitglieder des Ortschaftsrates etwas einfallen lassen.

Ein neuer Kinderspielplatz wird am Ortseingang von Gerlebogk kommend auf einer bisher ungenutzten Freifläche hinter der Bushaltestelle entstehen. Das Fundament ist bereits ausgehoben und die Flächen durch Mitarbeiter der Cörmigker Baufirma von Peter Marschall ausgekoffert worden. „Die Idee für diese Baumaßnahme gab es schon, bevor ich in den Ortschaftsrat gewählt wurde. Bis sie so weit wie bisher umgesetzt werden konnte, hat es jedoch eine Weile gedauert“, erzählt der stellvertretende Ortsbürgermeister Robby Starke, selbst Vater von einer Tochter.

Bisher war die Kommune knapp bei Kasse

Grund für den langwierigen Prozess: Die Kommunen, nicht nur im Salzlandkreis, verfügen schon seit geraumer Zeit nicht mehr über die finanziellen Möglichkeiten, solche Projekte in die eigene Hand zu nehmen.

Deswegen war Eigeninitiative gefragt. Seit Anfang des Jahres wurde Geld gesammelt. Dank der Unterstützung von hiesigen Unternehmen und Privatpersonen kam eine kleine fünfstellige Summe zusammen. Von diesem Geld wurden beispielsweise bereits eine Drehscheibe, eine Schaukel, eine Wippe und ein Kletterturm angeschafft. „Wir haben alle Geräte vor Ort, benötigen aber auch die Unterstützung vom Bauhof in Könnern. Schließlich muss der Spielplatz auch die TÜV-Prüfung erfolgreich bestehen“, sagte Robby Starke. Die nötige Technik muss sich jedoch auch der Bauhof leihen.

Das hat nun geklappt. Seit Dienstag sind die Mitarbeiter in Cörmigk vor Ort und beginnen mit der fachgerechten Installierung der Spielgeräte. „Wenn alles gut läuft, können die Kinder vielleicht schon Anfang Oktober ihre neue Attraktion im Ort einweihen“, hofft Bauhof-Leiter Peter Mausolf auf einen zügigen Abschluss der Bauarbeiten.