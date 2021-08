Cochstedter Ortschef ist begeistert von den Investoren

Cochstedt/MZ - Es geschehen noch Wunder, sagt Cochstedts Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart am Telefon, nachdem er „mit großer Freude“ am Dienstag aus dem Lokalteil der Mitteldeutschen Zeitung über die aktuellen Entwicklungen und Baufortschritte des Hotels „Eichengrund“ erfahren hatte.

Als Ortsbürgermeister verfolge er nun schon seit 2018 das Baugeschehen am Standort des ehemaligen Möbelwerkes in der Ortsmitte, erklärte er. „Ich bin der Familie Möwes sehr dankbar für ihren Mut und für ihre Risikobereitschaft, an diesem Standort eine gastronomische Einrichtung mit Saal und Hotel zu errichten. Für unsere Kleinstadt bedeutet diese Einrichtung eine erhebliche Aufwertung und trägt gleichzeitig zur Verschönerung des Ortsbildes bei“, so Weißbart.

„Für die Ortsgruppe der Volkssolidarität ist es geradezu ein Segen“

Aus eigenem Erleben könne er auch sagen, dass bereits mit der Eröffnung des Cafés 2018 eine Verbesserung der gastronomischen Situation eingetreten ist. Das Café Eichengrund sei inzwischen auch über die Ortsgrenze hinaus bekannt geworden. Der Ortschef weiß aus Gesprächen mit den örtlichen Vereinen, dass diese auch das Baugeschehen aufmerksam verfolgen. „Für die Ortsgruppe der Volkssolidarität ist es geradezu ein Segen, dass sie im Eichengrund ihre monatlichen Treffen abhalten“, findet Weißbart. Gleiches gelte für das Frauenkommunikationszentrum.

Wenn nun auch noch die Karnevalisten des Cochstedter Karnevalsvereins ihre Veranstaltungen im fast fertigen Saal, der bis zu 240 Besuchern Platz bieten soll, abhalten können, dann werde ein weiterer großer Wunsch Wirklichkeit.

In Cochstedt wird etwas auf die Beine gestellt

Die Cochstedter wissen auch, dass sich die Familie Möwes nicht nur in der Gastronomie engagiert. Auch auf dem Gelände des Rohrwerkes seien zwei neue Hallen entstanden. Eine dritte Halle gerade umgebaut. „Damit wurden und werden Arbeitsplätze geschaffen“, zeigt sich der Ortsbürgermeister gegenüber der MZ glücklich. Zuvor, so weiß Wolfgang Weißbart zu berichten, mussten an diesem Standort Abbrüche getätigt werden, um Platz für Neues zu schaffen. „Dies alles unterstreicht den Willen der Familie, besonders von Harro Möwes, in Cochstedt etwas auf die Beine zu stellen“, betont er. Dass Cochstedt im „Dornröschenschlaf“ liegt, wie es Weißbart hier und da schon gehört hat, „das kann man nun wirklich nicht mehr sagen.“

Wolfgang Weißbart hofft indes, dass dieses Engagement in Cochstedt von den Cochstedtern und ihren Besucher sowie Gästen auch entsprechend angenommen wird. „Ein Ortsbürgermeister kann für den Mut und die Bereitschaft dieser Unternehmerfamilie, für den Heimatort etwas zu leisten, nur sehr dankbar sein.“