Bunter Blickfang: Graffiti schmücken Brücke in Alsleben

Alsleben/MZ - Das Rathaus in Alsleben ist schon im Original ein Hingucker. Der rote Backsteinbau im hanseatischen Stil mit dem breit gelagerten Stufengiebel, dem Balkon und dem Flankentürmchen könnte auch irgendwo in Norddeutschland stehen. Und so abwegig ist der Gedanke auch gar nicht, schließlich wurde Alsleben einst auch „Klein-Hamburg an der Saale“ genannt.

Seit einigen Wochen ist das Rathaus auch – in kleinerer Version – an einem Pfeiler der alten Eisenbahnbrücke in Alsleben zu sehen. Zusammen mit der Saalemühle, dem Saale-Radweg und dem Wappen der Schiffer- und Mühlenstadt. Geschaffen wurden die Kunstwerke von dem Duo „Farbsturm Bernburg“. Dahinter verbergen sich Niclas Burgemeister und Magnus Börner, die die alte Brücke in den vergangenen Monaten mit Graffiti verschönert haben.

Aktion hat in den vergangenen Monaten für viel Aufmerksamkeit gesorgt

Die Aktion hatte in den vergangenen Monaten für viel Aufmerksamkeit gesorgt – nicht nur im sozialen Netzwerk Facebook. Sie seien auch von vielen Passanten angesprochen worden, berichtet Niclas Burgemeister. „Sie haben uns auch viel Input gegeben“, fügt er hinzu. Zum Beispiel hätten die jungen Künstler auf diese Weise erfahren, wie es dazu kam, dass Alsleben „Klein-Hamburg“ genannt wurde. Zunächst haben sie mit den Frontseiten der Brücke begonnen, dann folgte alles andere.

„Die Wand war schon ganz schön kaputt“, erzählt Burgemeister. Davon aber ist heute nichts mehr zu sehen. Mehrere Monate haben die Graffiti-Künstler für ihre Kunstwerke benötigt – was aber auch mit der Witterung zu tun hat, denn während des Winters ruhte ihre Arbeit. Nun aber ist sie vollendet. „Wir haben viele positive Reaktionen bekommen“, freut sich der Künstler.

Sprayen ist nach wie vor ein Hobby neben dem Studium

Vor zehn Jahren habe er mit Graffiti begonnen, erzählt er. „Es hat sich zwischendurch so entwickelt, dass wir auch größere Aufträge bekommen haben.“ Gut eineinhalb Jahre ist das her. Eines der ersten größeren Projekte, sagt er, sei die großflächige Werbung für das Fitnessstudio „Academy“ am Zepziger Weg gewesen. Gleichwohl betreiben die beiden 21 und 25 Jahre alten talentierten Künstler, deren Werke auch auf Instagram zu sehen sind, das Sprayen aber nach wie vor als Hobby neben dem Studium.

Die beiden Künstler bei der Arbeit an den Brückenpfeilern in Alsleben. Foto: Farbsturm

Die Idee, die Eisenbahnbrücke optisch aufzuwerten, hatte Jonathan Gutting. Der 21-Jährige ist an der Saalemühle quasi direkt neben der Brücke aufgewachsen. Oft sei er mit den drei Hunden beim Spazierengehen daran vorbeigelaufen. „Der Saale-Radwanderweg ist ja auch ein Aushängeschild für Alsleben“, sagt Gutting. Da habe die Brücke, die mit unschönen Schmierereien verunstaltet war, nicht gepasst und einen negativen Eindruck von Alsleben vermittelt.

„Ich habe da ein großes Potenzial gesehen“, erzählt er. Daraufhin habe man die beiden Künstler von „Farbsturm“ beauftragt, die Brücke mit ortstypischen Motiven zu bemalen. Momentan studiert der gelernte Müller zwar Betriebswirtschaftslehre in Wien, aber noch immer hat er einen starken Bezug zu seiner Heimatstadt. Über das Ergebnis sei er selbst positiv überrascht, sagt Gutting. „Jetzt ist die Brücke weitaus ansprechender für Radfahrer und Spaziergänger“, meint er begeistert.

Ein Video von den Graffiti an der Brücke gibt es auf Youtube unter youtu.be/ZS7k6toIhSs.