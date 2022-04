Brunnen in Alsleben soll wieder sprudeln

Alsleben/MZ - Schon im vergangenen Jahr sprudelte der Brunnen in Alsleben nicht. Und auch in diesem Jahr werden die Alslebener wohl noch auf das Wasserspiel an der Saale verzichten müssen. Doch inzwischen wird an einer Lösung gearbeitet, den Brunnen zumindest zu reparieren. Zwischenzeitlich war auch über einen Neubau nachgedacht worden. „Ein Neubau aber würde deutlich teurer“, sagt Angela Fritzsche, Mitarbeiterin im Bauamt der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

Mehrere Ursachen für Havarie

Dass der Brunnen nicht mehr funktioniert, hat gleich mehrere Ursachen: Zum einen ist die Pumpe kaputt und der Springbrunnen selbst auch undicht. Und weil die 230-Volt-Pumpe bis dahin im Wasser stand, was nach heutigen Bestimmungen nicht mehr sein darf, wurde sie auch nicht mehr repariert. Stattdessen hatte Stadtrat und Gärtner Lars Langenberg den Brunnen nach Absprache mit dem Bürgermeister bepflanzt, vor allem, um eine Vermüllung zu verhindern.

Geld aus dem Fluthilfefonds

Nun also soll er wieder instand gesetzt werden. Konkret müsste laut Fritzsche der Schacht und die Beckenabdichtung erneuert werden, ebenso die Pumpanlage. Ansonsten aber soll der Urzustand beibehalten werden. Für die Reparatur stehen 23.000 Euro aus dem Fluthilfefonds zur Verfügung. Wie teuer es wirklich wird, kann Fritzsche noch nicht abschätzen.

Die Kosten würden derzeit ermittelt, sagte sie. Auch wann genau die Reparatur beginnen kann, ist derzeit noch offen. Auf jeden Fall soll das Vorhaben noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. „Wenn die Instandsetzung für den Preis zu machen ist, sollten wir es machen“, meinte der Ausschussvorsitzende Oliver Willms (CDU).