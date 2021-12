Blühwiese im Solarpark Neugattersleben

Unternehmen beteiligt sich an bundesweiten Wettbewerb,

Neugattersleben/MZ - Envia Therm, eine 100-prozentige Tochter der envia Mitteldeutsche Energie AG, beteiligt sich am bundesweiten Blühwiesen-Programm des Vereins „Blühendes Deutschland“. Das Unternehmen hat auf dem Gelände des Solarparks Neugattersleben auf einer Fläche von einem Hektar eine Blühwiese angelegt.

Die Gesellschaft will so die Artenvielfalt erhalten und fördern. Dies wird immer wichtiger, da zahlreiche Arten aufgrund übermäßiger Bewirtschaftung von Flächen vom Aussterben bedroht sind. Dank der CO2-Bindung durch die Blühwiese werden rund 600 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr eingespart, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Der Solarpark in Neugattersleben tut damit im doppelten Sinn Gutes für den Klimaschutz. Denn neben der Blühwiese trägt auch die Stromerzeugung aus Sonnenenergie zum Klimaschutz bei. Für die im Jahr 2021 in Betrieb gegangene Anlage wurden mehr als 12.900 Photovoltaik-Module eingesetzt.

Der Solarpark mit einer installierten Leistung von 4,15 Megawatt Peak produziert rund 4,4 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Dies entspricht dem Stromverbrauch von rund 2.200 Haushalten pro Jahr. Dank der klimafreundlichen Stromerzeugung werden rund 2.800 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Unternehmen entwickelt und betreibt regenerative Erzeugungsanlagen (Bioenergie, Photovoltaik, Wasser und Wind). Darüber hinaus versorgt es als Contracting-Anbieter Kunden in Ostdeutschland mit Fernwärme, Kälte und Prozessdampf aus Gas- und Dampfturbinenanlagen, Heizwerken, dezentralen Blockheizkraftwerken und Heizzentralen.