Bernburg: Welche Rolle Gehlert übernehmen soll

In der 3. Liga Handball muss Anhalts Trainer Martin Ostermann den Abgang von Mislav Grgic kompensieren und hat vor dem Spiel in Hannover nach Lösungen gesucht.

Bernburg/MZ - Spiel eins für Anhalt Bernburg nach dem Weggang von Mislav Grgic zu Bayer Dormagen. „Er hätte sich ja auch mal verletzen können, so wie es anderen schon passiert ist. Da mussten wir auch eine Lösung finden“, so Martin Ostermann, Trainer des Drittligisten von der Saale. Und er ist überzeugt, dass dies auch für die verbleibenden fünf Partien gelingt. Im günstigsten Fall fünf. Nämlich dann, wenn Anhalt nach dem Spiel am 11. März gegen die Zweite des SC Magdeburg unter den besten sechs Teams der Staffel C steht. Dann ist Anhalt sicher. Das erste der fünf Spiele steht an diesem Samstag, 19 Uhr, beim HSV Hannover an.