Bernburg: Warum es ob Grgic' Wechsel auch lachendes Auge gibt

Bernburg/MZ - Klar kenne er die Formulierung, dass eine Nachricht eingeschlagen habe, wie eine Bombe, so Marco Mansfeld. Aber auf den am Mittwoch bekanntgegebenen Wechsel von Mislav Grgic aus Bernburg zu Zweitligist Bayer Dormagen (die MZ berichtete) treffe das nicht zu. „Das hat sich schon seit dem Sommer vergangenen Jahres abgezeichnet“, sagt Mansfeld, Mitglied im Vorstand des Förderkreises Anhalt Bernburg und als Betreuer immer ganz nah dran am Drittligateam. Seit einem halben Jahr habe es verstärkt Anfragen gegeben. „Nicht nur aus Dormagen, sondern auch von anderen Vereinen der Zweiten Bundesliga“, so Mansfeld. „Nur war da noch nichts dabei, was den Vorstellungen von Mislav entsprach.“ Denn als Bankdrücker in Liga zwei wolle er nicht enden.

