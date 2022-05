Bernburg: Warum es Anhalt unfreiwillig spannend macht

In der 3. Liga haben die Saalestädter knapp gegen das Schlusslicht Plauen-Oberlosa gewonnen und Platz fünf verteidigt.

Felix Krömke fliegt in Richtung Gästetor. Er hat einen Treffer zum Sieg beigesteuert.

Bernburg/MZ - „Ich finde, es war spannend und unterhaltsam“, sagte Martin Ostermann nach dem 27:25 gegen Plauen-Oberlosa am späten Samstagabend. Da mag der Trainer des Drittligisten Anhalt Bernburg nicht ganz Unrecht haben. Aber, die Zuschauer hätten es gern etwas weniger spannend gehabt. „Mein Puls war höher, als wenn ich Laufen gehe“, so Martin Rottstegge, einer der treuen Fans. 302 waren zu später Stunde, Anpfiff war erst 19 Uhr, in die Bruno-Hinz-Halle gekommen. Und sie sahen eine Heimmannschaft, die sich lange schwer tat.