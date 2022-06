Bernburg wächst über sich hinaus

In der 3. Liga Handball hat der SV Anhalt Bernburg am Freitagabend mit einem 28:23 über Magdeburgs Zweite den Klassenerhalt gesichert.

Bernburg/MZ - Erleichterung beim SV Anhalt Bernburg. Der Drittligist hat mit einem 28:23 (17:11) über die Zweite des SC Magdeburg am Freitagabend den Klassenerhalt in der Staffel C festgezurrt. Mit nunmehr 22 Punkten sind die Saalestädter nicht mehr von Platz sechs zu verdrängen. Dabei waren die Voraussetzungen für die Handballer um Trainer Martin Ostermann alles andere als günstig. Mehrere Spieler fielen coronabedingt aus oder waren, wie Ante Simic, nach überstandener Infektion alles andere als im Vollbesitz ihrer Kräfte. So stand unter anderem Co-Trainer Steffen Coßbau mit auf der Platte und der ehemalige Kapitän und Kreisläufer Tim Ackermann wurde reaktiviert. Im Aufgebot fand sich mit Claus Luther auch der Coach von Anhalts Zweiter. Zum Mann des Abends avancierte vor 345 Zuschauern in der Bruno-Hinz-Halle Keeper Florian Link, der den Magdeburgern mit zahlreichen Paraden den Schneid abkaufte. Beste Werfer waren Felix Krömke und Nico Richter mit je sechs Treffern.