Bernburg hat den Klassenerhalt sicher

Bernburg/MZ - Freitagabend, viertel zehn, Bruno-Hinz-Halle. Erschöpft, aber glücklich liegen sich die Handballer des SV Anhalt Bernburg in den Armen. Nach der Schlusssirene steht fest, dass sie auch kommende Saison in der 3. Liga spielen. Nach dem 28:23 (17:11) gegen die Zweite des SC Magdeburg ist ihnen Platz sechs nicht mehr zu nehmen. Und so müssen sie nicht mehr durch die Frühjahrsrunde, die alle Teams der Staffeln ab Platz sieben ereilt. Unter den Glücklichen und Erschöpften ist auch Steffen Coßbau, was kaum der Rede wert wäre. Schließlich ist er der Co-Trainer. Aber am Freitag war er mehr als das. Am Freitag stand er auf der Platte seinen Mann, weil Anhalt coronabedingt personell auf dem Zahnfleisch kroch. Sogar Claus Luther, Coach der Zweiten, fand sich im Aufgebot. Und Tim Ackermann, der seine Karriere schon beendet hatte und im Herbst 2021 mal einsprang, als Not am Mann war. Und eben am Freitag, als Trainer Martin Ostermann und Betreuer Marco Mansfeld eine Mannschaft aus dem Hut zauberten, welche den voll im Saft stehenden Magdeburger Youngsters nicht nur Paroli boten, sondern phasenweise Handball zelebrierten. Was Coßbau, Niklas Friedrich und Nico Richter da am Kreis oder über die rechte Außenbahn ablieferten, das hatte Klasse.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<