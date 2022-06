Berge von Kisten zeugen von der enormen Hilfsbereitschaft im Seeland

Eine privat organisierte Sammlung in Hoym findet riesige Resonanz. Anschließend werden die Kisten in einem Konvoi nach Halberstadt gebracht.

Hoym/MZ - Kartons stapeln sich am Edeka in Hoym. Ein Teddy sitzt dazwischen. Jana Dießner-Kießling und ihre Mitstreiter nehmen unentwegt Spenden entgegen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist zu spüren, weil Krieg herrscht in der Ukraine und tausende Menschen flüchten. Bei der privat initiierten Aktion „Seeland hilft“ von Jana Dießner-Kießling wollen sie Mitgefühl und Solidarität zeigen. Die Spenden wollen sie sofort an den Verein Zora in Halberstadt weiterreichen, der diese dann weiterverteilt.