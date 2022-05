Bayrisches Unternehmen will Highspeed-Internet nach Cochstedt bringen

In Cochstedt und den anderen Orten der Stadt Hecklingen werden bald Glasfaserkabel für Internet bis in den Gigabitbereich verlegt.

Cochstedt/MZ - Highspeed-Internet mit Geschwindigkeiten von 100 Mbit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde - davon träumen viele Internetnutzer. Während in Aschersleben und anderen Orten im Salzlandkreis im vergangenen Jahr der Breitbandausbau mit 33 Millionen Euro staatlichen Fördergeldern für Internetgeschwindigkeiten von 50 bis maximal 250 Mbit pro Sekunde erfolgte, will nun ein Unternehmen aus Bayern in der Stadt Hecklingen und den Ortsteilen ohne Förderung bis in die Häuser Glasfaserkabel verlegen, die eine Gigabit-Geschwindigkeit ermöglichen.