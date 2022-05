Bauamtsleiter verlässt Verwaltung des Salzlandkreises

Aschersleben/MZ - Nein, das hältst du hier nicht lange aus. Nach der ersten Ausschusssitzung beschlich Manfred Gaertner das Gefühl, als frischgebackener Leiter des Tiefbauamtes in der Kreisverwaltung wenig direkt entscheiden zu können. Der Bauingenieur kam aus der Praxis, war schon in jungen Jahren beim Kreisbaubetrieb in Aschersleben Oberbauleiter und hatte eine große Mannschaft zu führen. Nach der Wende, als der Betrieb zur PGH wurde, wechselte er in die Kreisverwaltung.

