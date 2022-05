Automobilzulieferer Novelis strebt auch in seinem Werk in Nachterstedt Klimaneutralität an

So will der Konzern am Standort künftig verstärkt auf Sonnenenergie und Abwärmenutzung setzen.

Nachterstedt/MZ - Aluminium-Riese Novelis hat ambitionierte Ziele: Bis 2026 will der globale Marktführer für Aluminium-Walzprodukte seinen CO2-Fußabdruck um 30 Prozent reduzieren, bis 2050 komplett klimaneutral sein. Durch Investitionen in erneuerbare Energien und Recycling beteilige sich das weltweit agierende Unternehmen derzeit aktiv an der Bekämpfung des Klimawandels, erklärt Dirk Nörthemann, Novelis-Werksleiter in Nachterstedt. Dort wurde bereits vor einigen Jahren das größte Aluminium-Recycling-Werk der Welt errichtet. „Nun wollen wir noch einen Schritt weiter gehen“, kündigt Nörthemann jetzt auch die angestrebte Energieversorgung des Nachterstedter Werkes in Eigenregie an.