Aus dem Hoymer Bären wird Akropolis

Berton Bruci eröffnet nach einem Jahr Umbau in Hoym das griechische Restaurant „Akropolis“. Der Saal im südländischen Stil erscheint kleiner.

Hoym/MZ - „Wir bedanken uns für die jahrelange Treue und die vielen schönen Momente, die wir gemeinsam mit Ihnen hatten“, steht auf einem Plakat, das an das Tor der alten Einfahrt zur Gaststätte „Schwarzer Bär“ in Hoym gepinnt ist. Zum 30. Juni 2020 schloss das Gasthaus nach dem Tod des Inhabers Ulrich Könnemann, dessen Familie das Haus seit 1911 geführt hatte, auch aufgrund der durch Corona angespannten Situation in der Gastronomie. Doch nun ist das Gasthaus frisch gestrichen, das große Saalgebäude hat ein neugedecktes Dach und neue Türen. Jetzt öffnete das griechische Restaurant „Akropolis“ erstmals für die Gäste.