Auftakt zum Tanzwunder-Jubiläum von Cölbigk ist auch in Feuerwehr zu sehen

Ilberstedt/MZ - Das Programm steht, die Einladungen sind verschickt - dem Auftakt für das Jubiläumsjahr „1.000 Jahre Tanzwunder von Cölbigk“ am Samstag, 16. Oktober, 10 Uhr, mit einem Festakt in der Ilberstedter Kirche St. Severin und einem Umzug durch den Ort - steht eigentlich nichts mehr im Weg.

Etwa fünf Jahre ist es her, dass sich der Heimatverein Ilberstedt erstmals Gedanken um das Jubiläum gemacht hat. Viel hat sich seither geändert. Was aber wohl damals niemand geahnt hat, sind die veränderten Bedingungen durch Corona.

Niemand von vornherein ausgrenzen

Und so hat das Organisationskomitee natürlich stets das Corona-Geschehen im Blick. Zuletzt habe man überlegt, ob man die 2- oder 3-G-Regel (geimpft-genesen-getestet) anwenden soll, sagt Roland Halang vom Organisationskomitee. „Wir haben uns für 3G entschieden, weil wir niemanden von vornherein ausgrenzen wollten“, sagt er. Allerdings seien vor Ort die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Auch die Kontakte würden erfasst: Entweder erfolge das bereits mit der Anmeldung oder aber am Tag der Veranstaltung schriftlich bzw. per Luca App. Für jene, die nicht geimpft oder genesen sind, bestehe an diesem Tag in der Turnhalle auch die Möglichkeit, sich testen zu lassen, sagt Halang. Jeder Gast erhalte schließlich ein Bändchen.

Den ursprünglich geplanten historischen Markt wird es zwar am 16. Oktober nicht geben - coronabedingt hatten zu wenige Händler zugesagt - dafür aber im kommenden Jahr zum Hauptfest im Juli am historischen Schauplatz in Cölbigk, wo sich einst das Tanzwunder zugetragen haben soll.

Nur 180 Besucher dürfen in die Kirche

Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Platzkapazitäten: Normalerweise könnten bis zu 400 Menschen dem Festakt in der Kirche mit mehreren Vorträgen - auch zur Geschichte des Singtanzes - beiwohnen. Nun habe man sich für die sogenannte „Schachbrett-Sitzordnung“ entschieden, erläutert Halang. Das wiederum bedeutet, dass lediglich etwa 180 Menschen in der Kirche dabei sein können. Weitere 30 bis 50 Interessenten könnten die Übertragung im Feuerwehrgerätehaus verfolgen. Wer noch gern dabei sein möchte, könne sich melden, sagt Roland Halang.

Im Anschluss ist dann ein Umzug durch Ilberstedt mit 20 Gruppen und Vereinen geplant. Vielleicht könnte noch der eine oder andere hinzustoßen. So will das Organisationskomitee bei der Bernburger Rosenkönigin Carla I., bei Till Eulenspiegel sowie der Staßfurter Salzfee anfragen.

Interessenten für die Auftaktveranstaltung können sich noch unter Tel. 0171/874 64 85 oder per E-Mail unter info@heimatverein-ilberstedt.de anmelden.