Auf dem Bürgerplatz in Ilberstedt entsteht die mittlerweile dritte Blühwiese

Ilberstedt/MZ - Wenn alle Bäume und Sträucher so gedeihen wie erhofft, dann dürfte es auf dem Bürgerplatz in Ilberstedt in Zukunft nur so von Insekten wimmeln. Denn vor wenigen Tagen wurde dort eine weitere Blühwiese mit allerlei unterschiedlichen Pflanzenarten angelegt.

Gepflanzt wurden beispielsweise Vogelkirsche, Wildpflaume, Traubenkirsche und Kupferfelsenbirne sowie ein Oregon-Blutahorn Royal Red und eine Pyramiden-Hainbuche. Auch Schwarzer Holunder, Duftschneeball, Sommerflieder, Gartenjasmin, Schneeheide, Säckelblume und Blutjohannisbeere sollen hier gedeihen und den Insekten Nahrung bieten.

Wer diese Aktion fördert

Es ist bereits die dritte Blühwiese im Ort, nachdem im vergangenen Jahr bereits zwei auf dem Kreisverkehr und auf dem Rondell unweit des Konsums angelegt wurden. Es seien alles Flächen gewesen, die bis dahin ein wenig stiefmütterlich behandelt worden seien, so Jänsch. Da habe sich eine Blühwiese angeboten, die zum einen den Insekten zugutekommt. Zum zweiten aber auch die Flächen optisch aufwertet. Gefördert wird diese Aktion auch dieses Mal wieder durch die Salzlandsparkasse, mit Geld aus dem Umweltschutzprojekt „Klima-Euro“.

Dass auf dem Bürgerplatz eine weitere Blühwiese entstehen soll, war schon länger geplant und hatte sich mitten im Ortskern auch angeboten, meint Bürgermeister Jänsch. Dennoch hatte dies im Vorfeld auch für etwas Wirbel gesorgt. Denn für die Blühwiese war ein Ginkgo-Baum umgesetzt worden. Er steht seither hinter der neuen Schule und wird auch von den Gemeindearbeitern bei Bedarf gegossen. Ein Einwohner hatte indes in einem Leserbrief an die MZ die Befürchtung geäußert, der Baum sei schlicht entfernt worden.

Abgemäht, damit Pflanzen nachwachsen können

Und auch, dass die vorhandene Blühwiese am Kreisel zwischenzeitlich abgemäht wurde, hatte bei ihm für Unverständnis gesorgt. Der Leserbrief war schließlich sogar Thema im Gemeinderat, wo Lothar Jänsch über die Hintergründe aufklärte: So erläuterte er, dass die Blühwiese auf mehrere Jahre angelegt ist und abgemäht werden musste, damit andere Pflanzen nachwachsen können.

Auch für den Bürgerplatz habe man mehrjährige Pflanzen ausgesucht, „die früher ganz typisch waren“, erläutert Maud Scholz, zuständige Verwaltungsmitarbeiterin der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Diese Pflanzen sollen nun wieder gefördert werden. Die Bäume und Sträucher würden nicht nur zu unterschiedlichen Zeiten blühen, was wichtig für die Insekten sei, sagt die Expertin. Je nach Temperatur und Witterung würde es optisch auch immer etwas anderes aussehen.

„Ich denke, es wird ein schönes Bild“, sagt Maud Scholz. Mit der dritten Blühwiese soll aber noch nicht Schluss sein. Auf dem Friedhof gebe es noch eine Fläche, die nach Vorstellungen von Lothar Jänsch im nächsten Jahr bepflanzt werden soll.