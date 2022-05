Auch in diesem Jahr gedenkt die Schloß Hoym Stiftung mit einer neuen Stolperplatte der Euthanasie-Opfer

Eine öffentliche Kranzniederlegung - wie hier im Jahr 2020 - wird es an diesem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus nicht geben.

Hoym/MZ - In diesem Jahr wird eine Stolperplatte für Erich Salomon verlegt, der im Alter von nur 20 Jahren - von den Nazis als „unwertes Leben“ abgestempelt - in den Gaskammern von Bernburg ermordet wurde. Mehr als sein Name, sein Alter und der Ort seines Todes sind nicht mehr bekannt. „Ein junger Mensch, der vermutlich nur für kurze Zeit im Schloss lebte“, glaubt Torsten Martinius, der in der Schloß Hoym Stiftung die Geschichtswerkstatt leitet und auch die dunklen Kapitel der Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung aufarbeiten will.