Auch in Cölbigk gibt es jetzt die bei Radfahrern beliebte Radstation

Cölbigk/MZ - Der etwa 35 Kilometer lange Wipper-Radweg zwischen Sandersleben und Bernburg erfreut sich bei den Radwanderern der Region, aber auch bei den Urlaubern immer größerer Beliebtheit.

Zahlreiche sehenswerte Baudenkmale und gepflegte Ortschaften liegen an dieser Route, die fast durchgängig den Wanderern und Fahrradfahrern vorbehalten ist. Zu ihnen gehört auch die Ortschaft Cölbigk, bekannt durch die aus dem Jahr 1020 stammende Sage vom Tanzwunder zu Heiligabend.

„In nicht einmal drei Stunden fuhren mehr als 200 Fahrradfahrer durch Cölbigk“

„Uns standen durch die Unterstützung der Erdgas Mittelsachsen GmbH 600 Euro zur Verfügung. Diese wollten wir nachhaltig einsetzen und damit auch einen kleinen Beitrag zur Förderung des Tourismus in unserer Region leisten“, erklärte Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch (parteilos) bei der Einweihung der Radstation in Cölbigk. Dort haben die Radler nun die Möglichkeit, durch eine stationäre Pumpe, die sich am Spielplatz in unmittelbarer Nähe des Kulturstempels des Salzlandkreises befindet, Luft auf ihre Reifen aufzufüllen.

Der Wipper-Radweg ist längst kein Geheimtipp mehr. Kurt Kuchinke, selbst begeisterter Radfahrer, hat sich die Mühe gemacht und kürzlich eine „Verkehrszählung“ an einem Sonntag vorgenommen. „In nicht einmal drei Stunden fuhren mehr als 200 Fahrradfahrer durch Cölbigk. Natürlich hat bei strahlendem Sonnenschein auch das Wetter gestimmt“, berichtete der Ilberstedter, der beim Salzlandradeltag die Kontakte zu EMS-Mitarbeiter Sebastian Rabach knüpfte.

Eine Erweiterung der Radstation, beispielsweise mit einem Werkzeugkasten, haben die Macher bereits im Hinterkopf. Für die Ritter der Landstraße wäre es noch bequemer, wenn das knapp zwei Kilometer lange Teilstück zwischen Aderstedt und Cölbigks Nachbarort Bullenstedt – bisher ein ausgefahrener Feldweg – wie geplant asphaltiert wird. Dann legt der Wipperradweg an Attraktivität weiter zu. Und würde die Touristen zu einem Boxenstopp an der Radstation einladen. Auch wenn die Reifen prall gefüllt sind.