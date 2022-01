Auch im Salzlandkreis hat die Polizei einen Entscheidungsspielraum, wenn der „Lappen“ noch nicht getauscht ist

Grundsätzlich sollten die alten Führerscheine in den jeweiligen Jahrgängen aber schnellstmöglich umgetauscht werden.

Bis 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem Jahr 2013 ausgestellt wurden, in einen neuen EU-Führerschein umgetauscht sein.

Aschersleben/MZ - Bis zum Jahr 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem Jahr 2013 ausgestellt wurden, in einen neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. „Am Mittwoch, dem 19. Januar, läuft die Umtauschfrist bundesweit für all jene aus, die in den Jahren 1953 bis 1958 geboren wurden“, informiert Franziska Höhnl, die Pressesprecherin des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt.

Das und das Ministerium für Infrastruktur und Digitales möchten nicht, dass Bürger zu einer Geldbuße herangezogen werden, weil sie aufgrund der aktuellen Belastungssituation in den kommunalen Führerscheinstellen ihren Führerschein noch nicht umtauschen konnten. Deshalb unterstützt Sachsen-Anhalt einen Antrag von Bayern zur Änderung der Fahrerlaubnisverordnung, damit der nicht rechtzeitig erfolgte Umtausch vorübergehend nicht sanktioniert wird.

„Ziel ist es, eine bundesweit einheitliche rechtliche Grundlage zu schaffen. Darauf dringt auch die Innenministerkonferenz in einem gemeinsamen Beschluss vom Montag“, so Höhnl.

Bis dahin könne vom sogenannten Opportunitätsprinzip Gebrauch gemacht werden, sagt die Ministeriumssprecherin. Nach Paragraf 47 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten steht die Verfolgung im pflichtgemäßen Ermessen der Polizei. Die habe einen Entscheidungsspielraum, ob die Ordnungswidrigkeit wegen nicht erfolgtem rechtzeitigen Umtausch geahndet wird oder nicht. Das Innenministerium werde die Polizeibehörden auf mögliche Probleme beim rechtzeitigen Umtausch hinweisen und dafür sensibilisieren, das Opportunitätsprinzip entsprechend anzuwenden. „Grundsätzlich ist dem Führerscheininhaber aber zu raten, sich schnellstmöglich um einen Umtauschtermin in seiner kommunalen Führerscheinstelle zu bemühen“, erklärt Höhnl.

Der Führerschein-Umtausch ist in Deutschland in der Fahrerlaubnisverordnung mit gestaffelten Fristen geregelt. In einem Jahr sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 dran.